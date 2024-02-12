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Misafirler geldiğinde hazır olacak şipşak kurabiye tarifleri! Fırındayken kokusu bile apartmanı kapınıza toplayacak

Lezzetli bir atıştırmalık çay yanı kurabiyesi arıyorsanız, size harika tariflerle geldik! Şipşak hazırlayacağınız kurabiye tarifleriyle, kurabiyelerinizi fırına attığınız andan itibaren tüm komşularınız kapınıza dayacak. İşte lezzetine doyamayacağınız misafirlerin bayıla bayıla yiyeceği kurabiye tarifleri…

Yayın Tarihi: 12.02.2024 17:31

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:31

Misafirler geldiğinde hazır olacak şipşak kurabiye tarifleri! Fırındayken kokusu bile apartmanı kapınıza toplayacak

Dakikalar içerisinde fırından çıkaracağınız, kıyır kıyır kurabiye tarifleri arıyorsanız; tam size uygun mis kokulu kurabiye tarifleriyle karşınızdayız! Eğer çat kapı çok misafiriniz geliyorsa, bu tarifler sizin kurtarıcınız olacak. Hem lezzetli hem de sıcacak kurabiye tarifleri sizin fırınızdan çıkacak. Misafirleriniz bu kurabiyelerin tarifini sizden alana kadar gitmeyecek. 

KAVALA KURABİYESİ MALZEMELERİ 

  • 250 gram ölçüsünde tereyağ
  • 4-4,5 su bardağı ölçüsünde un
  • 1 su bardağı ölçüsünde badem
  • 1 su bardağı ölçüsünde pudra şekeri
  • 1 tane yumurta
  • 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde kabartma tozu

Üzeri için

  • Pudra şekeri

KAVALA KURABİYESİ

KAVALA KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

  1. Bademlerinizi bıçak yardımıyla küçük küçük doğrayın.
  2. Tavaya doğramış olduğunuz bademleri ve bir su bardağı unu ekleyin. Rengi dönene kadar güzelce kavurun. 
  3. Kavurduğunuz un ve bademleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  4. Yoğurma kabına un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın 
  5. Kavurmuş olduğunuz un ve bademi de ekleyip iyice karıştırın.
  6. Bir sonraki aşama olarak kontrollü bir şekilde azar azar kalan unu ekleyerek, ele yapışmayan güzel bir hamur elde edin. 
  7. Hamuru 4-5 parçaya ayırıp ince uzun rulo şeklinde yuvarlayalın. 
  8. El yardımıyla bastırarak genişletebilirsiniz. Dilerseniz kalıp ya da bardakla da hamurdan halka şeklinde parçalar yapabilirsiniz.
  9. Tepsiye aralıklı şekilde dizerek, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ise ılıyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştirin. İsterseniz her yerini pudra şekeriyle bulayabilirsiniz. Şimdiden size ve deneyecek herkese afiyet olsun!

ELMALI KURABİYE MALZEMELERİ

  • 3 su bardağı ölçüsünde un 
  • 250 gram ölçüsünde oda ısısında tereyağı ya da margarin
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt
  • 1 çay kaşığı ölçüsündekabartma tozu
  • 1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
  • 1 kahve fincanı ölçüsünde pudra şekeri

İç malzemesi;
  • 3 elma orta boy elma rendesi
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tarçın
  • 1 küçük boy çay bardağı ölçüsünde şeker
  • 1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı, yaklaşık yarım su bardağı)

ELMALI KURABİYE

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR? 

  1. Lezzetli kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi için ilk etapta rendelenmiş elmayı, tarçını ve şekeri küçük bir tencereye alarak orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin. 
  2. Pişirdiğiniz harcı oda sıcaklığında soğumaya bırakın. İsterseniz soğuyan elma karışımınıza ceviz de ekleyebilirsiniz.
  3. Ayrı bir yoğurma kabında un hariç diğer hamur malzemeleri ekleyerek güzelce karıştırın.
  4. Karıştırdığınız harca yavaş yavaş un ilavesi yaparak, ele yapışmayacak yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Un miktarını fazla eklememeye özen gösterin ki hamurunuz sertleşmesin.
  5. Yoğrulan hamur tezgaha alınarak eşit 5 bezeye ayrılır. Bezeler avuç içinde yuvarlanır. Bezelerden biri tezgaha alınıp altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yaklaşık yarım cm kalınlığında açılır. Açılan hamur önce dörde, ardından her bir parça da 2'ye bölünür. Böylelikle toplamda 8 üçgen çıkacak şekilde kesilir.
  6. Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı konularak, sigara böreği sarar gibi sarılır. Her bezeye aynı işlem sırasıyla uygulanır. Şekil verilen kurabiyeler pişirme kağıdı serili tepsiye sırayla dizilir.
  7. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirilir. Kurabiyelerin altı hafifçe kızardığında fırından alınır. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpilerek servis edilir. Afiyet olsun! 

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Misafirler geldiğinde hazır olacak şipşak kurabiye tarifleri! Fırındayken kokusu bile apartmanı kapınıza toplayacak

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