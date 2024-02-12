Misafirler geldiğinde hazır olacak şipşak kurabiye tarifleri! Fırındayken kokusu bile apartmanı kapınıza toplayacak

Dakikalar içerisinde fırından çıkaracağınız, kıyır kıyır kurabiye tarifleri arıyorsanız; tam size uygun mis kokulu kurabiye tarifleriyle karşınızdayız! Eğer çat kapı çok misafiriniz geliyorsa, bu tarifler sizin kurtarıcınız olacak. Hem lezzetli hem de sıcacak kurabiye tarifleri sizin fırınızdan çıkacak. Misafirleriniz bu kurabiyelerin tarifini sizden alana kadar gitmeyecek.

KAVALA KURABİYESİ MALZEMELERİ

250 gram ölçüsünde tereyağ



4-4,5 su bardağı ölçüsünde un



1 su bardağı ölçüsünde badem



1 su bardağı ölçüsünde pudra şekeri



1 tane yumurta



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



1 paket vanilin



1 tatlı kaşığı ölçüsünde kabartma tozu

Üzeri için

Pudra şekeri





KAVALA KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Bademlerinizi bıçak yardımıyla küçük küçük doğrayın.

Tavaya doğramış olduğunuz bademleri ve bir su bardağı unu ekleyin. Rengi dönene kadar güzelce kavurun.

Kavurduğunuz un ve bademleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Yoğurma kabına un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın

Kavurmuş olduğunuz un ve bademi de ekleyip iyice karıştırın.

Bir sonraki aşama olarak kontrollü bir şekilde azar azar kalan unu ekleyerek, ele yapışmayan güzel bir hamur elde edin.

Hamuru 4-5 parçaya ayırıp ince uzun rulo şeklinde yuvarlayalın.

El yardımıyla bastırarak genişletebilirsiniz. Dilerseniz kalıp ya da bardakla da hamurdan halka şeklinde parçalar yapabilirsiniz.

Tepsiye aralıklı şekilde dizerek, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ise ılıyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştirin. İsterseniz her yerini pudra şekeriyle bulayabilirsiniz. Şimdiden size ve deneyecek herkese afiyet olsun!

ELMALI KURABİYE MALZEMELERİ

3 su bardağı ölçüsünde un



250 gram ölçüsünde oda ısısında tereyağı ya da margarin



1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurt



1 çay kaşığı ölçüsündekabartma tozu



1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)



1 kahve fincanı ölçüsünde pudra şekeri



İç malzemesi;

3 elma orta boy elma rendesi



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tarçın



1 küçük boy çay bardağı ölçüsünde şeker



1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı, yaklaşık yarım su bardağı)





ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?