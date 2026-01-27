Mudanya Sahilinde 'Tripod' Kedi: Çiftin İlginç Fotoğraf Çözümü

Bir kedi telefonları 'taşıdı', sahil gülümsetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, çevrede yardım edecek kimseyi bulamayınca sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Deniz kenarındaki oturma alanında sakince oturan kedi, çiftin telefonlarını dayadığı destek görevi gördü. Çift, telefonlarını kediye yaslayarak fotoğraf çekmeyi başardı.

O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti; kedinin yerinden kıpırdamadan durması izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi gördü. Mudanya sahilindeki sevimli kedi, günün en ilginç 'fotoğraf asistanı' oldu ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN BİR ÇİFT, ÇEVREDE KENDİLERİNE YARDIMCI OLACAK KİMSEYİ BULAMAYINCA İLGİNÇ BİR YÖNTEME BAŞVURDU.