Mudanya Sahilinde 'Tripod' Kedi: Çiftin İlginç Fotoğraf Çözümü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yardım bulamayan çift, sakince oturan kediyi tripod gibi kullanarak telefonlarını ona dayadı ve fotoğraf çekti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:15
Bir kedi telefonları 'taşıdı', sahil gülümsetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, çevrede yardım edecek kimseyi bulamayınca sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Deniz kenarındaki oturma alanında sakince oturan kedi, çiftin telefonlarını dayadığı destek görevi gördü. Çift, telefonlarını kediye yaslayarak fotoğraf çekmeyi başardı.

O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti; kedinin yerinden kıpırdamadan durması izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede ilgi gördü. Mudanya sahilindeki sevimli kedi, günün en ilginç 'fotoğraf asistanı' oldu ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları