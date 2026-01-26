Muğla Menteşe'de Dolu ve Sağanak Trafiği Felç Etti

Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, kısa sürede hayatı durma noktasına getirdi.

Yoğunluğu giderek artan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü ve araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yaklaşık beş dakika içinde etkisini artıran yağış sonrası Menteşe’nin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların doluyla kaplanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Aşırı yağmurla birlikte su birikintileri oluştu ve ulaşım aksadı.

MENTEŞE ŞEHİR MERKEZİNDE DOLU VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR