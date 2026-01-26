Muğla Menteşe'de Dolu ve Sağanak Trafiği Felç Etti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kısa süreli dolu ve sağanak, yolları beyaza bürüdü; yaklaşık beş dakika içinde trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:26
Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, kısa sürede hayatı durma noktasına getirdi.

Yoğunluğu giderek artan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü ve araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yaklaşık beş dakika içinde etkisini artıran yağış sonrası Menteşe’nin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların doluyla kaplanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Aşırı yağmurla birlikte su birikintileri oluştu ve ulaşım aksadı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

