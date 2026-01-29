Muğla’ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde 21-50 kg/m, kıyılarda 51-75 kg/m aralığında kuvvetli yağış ve fırtına riski uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojinin tahminlerine göre yağışlar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağış miktarının il genelinde 21-50 kg/m, kıyı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli olarak (51-75 kg/m) olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, yalnızca yoğun yağışa değil, beraberinde gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda vatandaşlar, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, hortum riski ve kuvvetli fırtına gibi risklere karşı bilgilendirildi. Kısa sürede etkili olabilecek yağışların, dere yatakları ve su tahliye sistemlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde taşkınlara yol açabileceği belirtildi.

Kıyı ilçelere özel uyarı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, başta kıyı ilçelerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere denizcileri de uyardı. Fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle denizde görüş mesafesinde azalma, dalga boylarında artış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

