Mukadder Gemici'nin 'Ölmeyen Balıklar' Kitabı Farsçaya Çevirildi

Mukadder Gemici'nin Farsçaya Çevirilen Eseri Tahran'da Tanıtıldı

Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödüllü yazar Mukadder Gemici'nin hikaye kitaplarından oluşan seçki, 'Ölmeyen Balıklar' ismiyle Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Çeviri Atölyesi'nde Farsçaya çevrilerek yayımlandı.

Tanıtım Programı Renklendi

Tahran Şehr-i Kitap Merkez Şubesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına yazar Gemici'nin yanı sıra kitapseverler, davetliler ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da onur konuğu olarak katıldı.

Büyükelçinin Açıklamaları

Programda konuşan Büyükelçi Kırlangıç, iki ülke arasında birçok ortaklığın bulunduğunu vurgulayarak, “Bu gibi kültürel işbirliklerine destek vermeye hazırız,” dedi.

Yazar Gemici'nin Duyguları

Eserinin Farsçaya çevrilip yayımlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Gemici, “Bu hikayelerle zaten yakın olan kültürlerin ve kalplerin daha da yakınlaşmasını, birbirini tanımasını arzuluyorum,” şeklinde konuştu.

Türk Edebiyatına Artan İlgi

İran'da Türk edebiyatına olan ilginin giderek arttığını belirten Tahran YEE Koordinatör Vekili Akif Şahin, bu tür çalışmalarla iki kültür arasındaki ilişkilere katkı sunmaktan memnun olduklarını, ayrıca gelecek yıl için yazar Güray Süngü'ye ait Makrokozmoz Öyküleri eserinin çevirisine başlandığını da ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.