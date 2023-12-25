Mülakatsız memur alımı başlıyor! Listeden hemen şartlara bakın: Aradığınız işi bulmuş olabilirsiniz!

KPSS puanı ile mülakatsız 3000den fazla memur alımı yapılacak! İşte ayrıntılar...

Mülakatsız memur alımı başlıyor! Listeden hemen şartlara bakın: Aradığınız işi bulmuş olabilirsiniz!
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 kapsamında, Türkiye genelinde kamu, kurum ve kuruluşlarına toplamda 3,742 memur alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerindeki adaylar için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların 20 Aralık itibarıyla başladığı ve 27 Aralık 2023 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu. Adaylar, http://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KPSS 2023/2 kapsamında, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde 3,742 memur alımı çeşitli kadro ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Alımlar arasında; Teknisyen, Şoför, Kaloriferci, Memur, Aşçı, Sağlık Memuru ve Sağlık Teknisyeni, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknikeri, Sekreter, Sanat Tarihçisi, Müze Araştırmacısı, Eğitmen gibi birçok farklı unvan bulunuyor.

KPSS 2023/2 ile Mülakatsız 3,742 Memur Alımı Başladı

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan alımlar, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adayların tercih yapabilmeleri için, 2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim sınavlarından birine girmiş ve en az birinden KPSS puanı almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanları kullanılacak.

Bu kapsamlı memur alımı, Türkiye genelinde istihdam olanaklarını artırmayı hedeflerken, adaylara çeşitli unvanlarda görev alma fırsatı sunuyor.

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