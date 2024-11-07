Munzur Vadisi'nde Sincapların Kış Hazırlığı

Munzur Vadisi'nin Sevimli Sakinleri

Tunceli ilinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlarda yaşayan sincapların hareketlilikleri artış gösterdi. Bu sevimli canlılar, buldukları yiyecekleri yuvalarına taşımaya başladılar. Böylece zorlu kış koşullarına hazırlık yapıyorlar.

Doğanın Eşsiz Güzellikleri

Tunceli, sarp dağların arasında yer alan el değmemiş doğası, endemik türleri ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Kentte ayrıca; bozayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kartal, akbaba, ur kekliği ve su samuru gibi pek çok hayvan türü yaşamaktadır.

Munzur Vadisi Milli Parkı

Yıl boyunca yaklaşık 42 bin hektar alanı kaplayan Munzur Vadisi Milli Parkı, siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapmaktadır. Bu parktaki belirli alanları mesken tutan sincaplar, günün belli saatlerinde yuvalarından çıkarak ağaçlarda yiyecek aramaktadır.

Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karnını doyurmakta ve bazılarını da kış için yuvalarına taşımaktadır. Sevimli halleriyle dikkat çeken bu hayvanlar, milli parkı ziyaret eden vatandaşların da ilgisini çekmektedir.

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor. Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor. Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karınlarını doyurup bir kısmını da kış için yuvalarına taşıyor.

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor. Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor. Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karınlarını doyurup bir kısmını da kış için yuvalarına taşıyor.