Muradiye OSB'den Dev Çevre Yatırımı: Atıksu Arıtma Tesisi İçin Kamulaştırma Başladı

Proje ve kapsam

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB), hem mevcut sanayi alanının hem de Uzunburun Genişleme Bölgesi’nin atıksu sorununu kökten çözecek Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Kamu Yararı Kararı" verilen proje için kamulaştırma süreci resmen başlatıldı.

Tesis, 294 hektarlık mevcut OSB alanı ile 291 hektarlık Uzunburun Genişleme Alanı’nın tamamına hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 10 kilometrelik mesafe ile iki bölgeyi kapsayan entegre sistemin, mühendislik ekonomisi ve kaynak verimliliği açısından en sürdürülebilir çözüm olduğu belirtildi. Tesisin ilk etapta günlük 15 bin metreküp kapasiteyle çalışması, ilerleyen süreçte ise kapasitenin artırılması planlanıyor.

Atıksu Arıtma Tesisi için belirlenen alan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin fizibilite çalışmaları tamamlanan ve kısa sürede inşaatına başlanması planlanan kendi arıtma tesisi arazisinin hemen bitişiğinde yer alıyor. Yerleşim alanlarına uzaklık, topografik uygunluk ve alıcı ortama yakınlık gibi teknik kriterlerin etkili olduğu alanda Dünya Bankası kredi onayı bulunan ulaşım ile enerji hatlarına yakın bir nokta seçildi.

Gediz Nehri için "gri su" hedefi

Proje, sadece bir arıtma tesisi olmanın ötesinde çevreci bir vizyon taşıyor. Tesisin Gediz Nehri’ne yakın konumu sayesinde, nehirden temin edilecek suların arıtılarak sanayide "proses suyu" (gri su) olarak kullanılması hedefleniyor. Bu uygulama ile Gediz Havzası’ndaki su kalitesinin korunması ve sanayicinin su ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu toplantıda projeyi değerlendirirken şunları söyledi: "Arıtmanın yeri çok doğru. İhalesini yaptığımız Muradiye Arıtması’nın hemen yanında. Yer muhteşem, hiçbir sıkıntı yok. Gediz’in kenarında. Pis su gelecek, arıtılacak ve temiz su olarak salınacak. Muradiye OSB’yi çok doğru yolda buluyorum ve çok doğru işler yaptıklarını düşünüyorum"

Altyapıda bütünlük sağlanacak

Bölgenin ıslah OSB sürecinden gelmesi nedeniyle eski belediye altyapı hatlarından ayrılmanın zorunlu hale geldiği belirtilirken, bakanlık kredisi ve projeleri hazır olan tesisin hayata geçirilmesiyle Muradiye OSB’nin altyapı bütünlüğünün sağlanacağı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin "sıfır karbon" hedefine de bir adım daha yaklaşacağı kaydedildi.

