Muş'ta 4 Metrelik Karda Mahsur Kalan Besiciye Ekipler Yetişti

Muş'ta Rel mezrasında yemleri biten besici, 4 metreyi bulan karla kapanan yolun 2 günde açılmasıyla ekiplerce kurtarıldı; hayvanlar Kulp'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:25
Yoğun kar ve tipide kırsal yaşam vurdu; ekipler seferber oldu

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Yamaç köyüne bağlı Rel mezrası'nda tek başına yaşayan Mehmet Hadi Taş'ın hayvan yeminin tükenmesi üzerine Muş İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Yoğun kar ve fırtına nedeniyle kapanan mezra yolunu açmak için bölgeye iş makineleri sevk edildi. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik yolu 2 günde süren aralıksız çalışmayla ulaşıma açtı. Zorlu hava şartlarına rağmen yapılan çalışmalar sonucu yerleşim yerine ulaşan ekipler, hayvanları kurtardı.

Yolun açılmasının ardından keçiler sabah saatlerinde mezradan çıkarılarak Muş-Kulp kara yolu'na indirildi. Burada kamyona yüklenen hayvanlar, Kulp ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili konuşan iş makinesi operatörü Mehmet Akkuş, "Muş’a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yamaç köyündeyiz. Köylünün buradaki erzakı ve hayvanların yemi bitmiş durumdaydı. Bize ulaştılar. Biz de iki gündür aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer yer 3 metre kar kalınlığı var. Neticede köylüye ulaşabildik, çok şükür. Durumları da iyi. Şu an hayvanlarla birlikte onları nakledeceğiz" dedi.

Ekiplerle yardıma gelen vatandaşlardan Aslan Işık, "Şu anda Yamaç köyüne bağlı Rel mezrasındayız. İhsan Taş’ın hayvanları orada kalmış. O hayvanları alıp götüreceğiz. İki gündür çalışıyoruz, çalışmalar devam ediyor. Bugün de devam ediyoruz. İnşallah akşama kadar yetişiriz oraya" ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan besici Mehmet Hadi Taş ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "3-4 gündür hayvanlarımın yemi bitmişti. Muş İl Özel İdaresi geldi, yolumu açtı. Allah razı olsun. Bugün saat geç olduğu için yarın sabah inşallah erken saatte hayvanlarımı kara yolunda pikaplara yükleyip Diyarbakır’a götüreceğim. Ekipler, bizim için çok uğraştılar. Biz de burada mahvolduk, onlar da bizim için mahvoldular. İki gündür gece gündüz demeden yolu açıyorlar. Kar çok olduğu için biz de bir türlü gidemiyorduk. İl Özel İdaresi geldi, bizim yolumuzu açtı. Üç gündür yemim bitmişti. Hayvanlarım aç kalmasın, ölmesinler diye kalan yemi azar azar veriyordum. Zor bir durum, yapılacak bir şeyimiz yok artık. Biz de sıkıntı yaşıyoruz ama ne yapalım? Bu sene kar çok oldu, bereketli oldu. Biz de istemezdik böyle olmasını ama oldu".

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

