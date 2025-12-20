DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Musaözü Göleti'nde Karavan Buluşması: Kütahya Kamp ve Karavan Derneği İlk Toplantısını Yaptı

Kütahya Kamp ve Karavan Derneği, Musaözü Göleti'nde buluşarak karavan turizmini, güvenli kamp alanlarını ve dayanışmayı ön plana aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:55
Musaözü Göleti'nde Karavan Buluşması: Kütahya Kamp ve Karavan Derneği İlk Toplantısını Yaptı

Musaözü Göleti'nde karavan tutkunları bir araya geldi

Kütahya Kamp ve Karavan Derneği, ilk büyük buluşmasını Eskişehir'in doğal güzelliklerinden Musaözü Göleti'nde gerçekleştirdi. Bölgedeki karavan sahipleri, göletin huzurlu atmosferinde karavanlarını konuşlandırarak hem sonbaharın tadını çıkardı hem de derneğin gelecek dönem yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.

Buluşmanın gündeminde güvenlik ve turizm vardı

Toplantıda özellikle karavan turizminin geliştirilmesi ve güvenli kamp alanlarının artırılması konuları ön plana çıktı. Katılımcılar, ortak sorunlara çözüm üretmek ve kampçılık standartlarını yükseltmek için dernek çatısı altında dayanışma sözü verdi.

Karavan sahipleri adına konuşan Mustafa Argun şunları söyledi: “Yıllardır karavanla Türkiye’nin dört bir yanını geziyoruz. Çok güzel tecrübeler edindik ancak kamp alanları ve yasal düzenlemeler gibi konularda hep bireysel hareket etmek zorunda kalıyorduk. Bundan sonra derneğimizin belirleyeceği güvenli alanlarda, dayanışma içinde olacağız. Ortak sorunlara artık ortak çözümler üreteceğiz.”

Dernek, önümüzdeki dönemde güvenli kamp alanlarının tespiti, bölgesel iş birlikleri ve yasal düzenlemeler konusunda adımlar atmayı planlıyor. Katılımcılar, düzenli buluşmalarla hem iletişimi güçlendirmeyi hem de karavan turizminin yerel ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyor.

KÜTAHYA KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ İLK BÜYÜK BULUŞMASINI MUSAÖZÜ GÖLETİ’NDE...

KÜTAHYA KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ İLK BÜYÜK BULUŞMASINI MUSAÖZÜ GÖLETİ’NDE GERÇEKLEŞTİRDİ

KÜTAHYA KAMP VE KARAVAN DERNEĞİ İLK BÜYÜK BULUŞMASINI MUSAÖZÜ GÖLETİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Karabey'de Asırlık Kavurma Geleneği Sürüyor
2
Türkiye'nin Dış Göç Politikası: Belediyeler İçin Somut Öneriler
3
Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
4
Emekli polis Şaban Meşeoğlu ahşap hat sanatıyla evini müzeye çevirdi
5
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
6
Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu
7
Bozüyük'te Okullarda Yerli Malı Haftası Etkinlikleri

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025