Musaözü Göleti'nde Karavan Buluşması: Kütahya Kamp ve Karavan Derneği İlk Toplantısını Yaptı

Musaözü Göleti'nde karavan tutkunları bir araya geldi

Kütahya Kamp ve Karavan Derneği, ilk büyük buluşmasını Eskişehir'in doğal güzelliklerinden Musaözü Göleti'nde gerçekleştirdi. Bölgedeki karavan sahipleri, göletin huzurlu atmosferinde karavanlarını konuşlandırarak hem sonbaharın tadını çıkardı hem de derneğin gelecek dönem yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.

Buluşmanın gündeminde güvenlik ve turizm vardı

Toplantıda özellikle karavan turizminin geliştirilmesi ve güvenli kamp alanlarının artırılması konuları ön plana çıktı. Katılımcılar, ortak sorunlara çözüm üretmek ve kampçılık standartlarını yükseltmek için dernek çatısı altında dayanışma sözü verdi.

Karavan sahipleri adına konuşan Mustafa Argun şunları söyledi: “Yıllardır karavanla Türkiye’nin dört bir yanını geziyoruz. Çok güzel tecrübeler edindik ancak kamp alanları ve yasal düzenlemeler gibi konularda hep bireysel hareket etmek zorunda kalıyorduk. Bundan sonra derneğimizin belirleyeceği güvenli alanlarda, dayanışma içinde olacağız. Ortak sorunlara artık ortak çözümler üreteceğiz.”

Dernek, önümüzdeki dönemde güvenli kamp alanlarının tespiti, bölgesel iş birlikleri ve yasal düzenlemeler konusunda adımlar atmayı planlıyor. Katılımcılar, düzenli buluşmalarla hem iletişimi güçlendirmeyi hem de karavan turizminin yerel ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyor.

