MUSKİ 24 Saat Yağmur Mesaisinde: Muğla Teyakkuzda

MUSKİ ekipleri 22 Ocak'tan beri Muğla'da sağanak ve fırtına nedeniyle 24 saat sahada; mazgallar, dere ağızları ve yağmur suyu hatlarında temizlik sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:48
Saha ekipleri 22 Ocak'tan bu yana aralıksız çalışıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla geneli için sağanak yağış uyarısının ardından teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

22 Ocak tarihinden bu yana ekiplerin 24 saat mesaiyle sahada olduğu bildirildi.

"İlimiz genelinde başlayan yoğun yağış ve fırtına devam etmektedir. Bu süreçte meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimiz saha çalışmalarını sürdürmektedir. Ekiplerimiz; tıkanma riski bulunan mazgallar, ızgaralar, dere ağızları ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve kontrol faaliyetlerine devam ederek suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlıyor. Yağışlardan kaynaklanan acil durumlar için 185 ve 444 48 01 numaralı hatlar üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz"

