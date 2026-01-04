MUSKİ Fethiye’de 71,5 kilometre dere temizliği yaptı

Yaz-kış süren çalışma ilçede 71 bin 500 metre hattı temizledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliği ve taşkın riski taşıyan derelerde temizlik çalışmalarını yaz-kış aralıksız sürdürüyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Fethiye ilçesinde 2025 yılı içinde 71 bin 500 metre dere temizliği gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Foça mahallesinde 6 bin 500 metre, Karagedik Mahallesinde 10 bin 250 metre, Ölüdeniz’de 13 bin 750 metre, Çiftlik’te 15 bin metre, Akarca’da 3 bin 500 metre, Yanıklar’da 4 bin 700 metre, Babataşı’da 7 bin metre, Tuzla’da Bin 500 metre, Menteşoğlu’da Bin metre, Karaçulha’da 5 bin 800 metre, Patlangıç’ta Bin metre ve Pazaryerinde Bin 500 metre dere temizliği yapıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın ‘Temiz bir Muğla’ vizyonu doğrultusunda, 2025 yılında diğer ilçelerimizde olduğu gibi Fethiye’de de kapsamlı bir dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin doğasını korumak ve su akışını sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; Ölüdeniz’den Çiftlik’e, Foça’dan Karagedik’e Fethiye İlçemizin çeşitli mahallelerindeki derelerde biriken rüsubat ve atıkları titizlikle temizledik. İlçe genelinde yürüttüğümüz bu yoğun çalışma sonunda tam 71 bin 500 metrelik dere hattını temizleyerek hem çevre kirliliğinin önüne geçtik hem de muhtemel taşkın risklerine karşı önlemimizi aldık. Modern bir altyapı ve sağlıklı bir çevre hedefiyle, Muğla’mızın her köşesine hizmet götürmeye yeni yılda da tüm gücümüzle ve hız kesmeden devam ediyoruz" denildi.

