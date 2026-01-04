DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.940.181,53 -1,39%

MUSKİ Fethiye’de 71,5 kilometre dere temizliği yaptı

MUSKİ ekipleri, Fethiye’de 2025’te toplam 71 bin 500 metre dere temizliği yaparak çevre kirliliği ve taşkın riskini azalttı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:16
MUSKİ Fethiye’de 71,5 kilometre dere temizliği yaptı

MUSKİ Fethiye’de 71,5 kilometre dere temizliği yaptı

Yaz-kış süren çalışma ilçede 71 bin 500 metre hattı temizledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliği ve taşkın riski taşıyan derelerde temizlik çalışmalarını yaz-kış aralıksız sürdürüyor.

MUSKİ ekipleri tarafından Fethiye ilçesinde 2025 yılı içinde 71 bin 500 metre dere temizliği gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Foça mahallesinde 6 bin 500 metre, Karagedik Mahallesinde 10 bin 250 metre, Ölüdeniz’de 13 bin 750 metre, Çiftlik’te 15 bin metre, Akarca’da 3 bin 500 metre, Yanıklar’da 4 bin 700 metre, Babataşı’da 7 bin metre, Tuzla’da Bin 500 metre, Menteşoğlu’da Bin metre, Karaçulha’da 5 bin 800 metre, Patlangıç’ta Bin metre ve Pazaryerinde Bin 500 metre dere temizliği yapıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın ‘Temiz bir Muğla’ vizyonu doğrultusunda, 2025 yılında diğer ilçelerimizde olduğu gibi Fethiye’de de kapsamlı bir dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin doğasını korumak ve su akışını sağlıklı hale getirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; Ölüdeniz’den Çiftlik’e, Foça’dan Karagedik’e Fethiye İlçemizin çeşitli mahallelerindeki derelerde biriken rüsubat ve atıkları titizlikle temizledik. İlçe genelinde yürüttüğümüz bu yoğun çalışma sonunda tam 71 bin 500 metrelik dere hattını temizleyerek hem çevre kirliliğinin önüne geçtik hem de muhtemel taşkın risklerine karşı önlemimizi aldık. Modern bir altyapı ve sağlıklı bir çevre hedefiyle, Muğla’mızın her köşesine hizmet götürmeye yeni yılda da tüm gücümüzle ve hız kesmeden devam ediyoruz" denildi.

MUSKİ FETHİYE’DE 71,5 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ YAPTI

MUSKİ FETHİYE’DE 71,5 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ YAPTI

MUSKİ FETHİYE’DE 71,5 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölbaşı'nda Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor — Karla Mücadele 7/24
2
Siirt'te Karla Mücadele Yolları Açtı: Hastalar Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı
3
Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı: Köy Yolları Kapandı, Çatılar Çöktü
4
Çermik’te Okullar Eğitime Hazırlandı: Karla Mücadele Tamam
5
Besni'de Kar Sonrası Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı
6
Sarıkamış Şehitleri 111. Yılında Kars'ta Anıldı
7
Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 87 Araç, 124 Personelle 7/24

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları