Mustafa Bozbey: Gençlerin Vizyonu Bursa'nın Yol Haritası

Başkan Mustafa Bozbey, üniversite öğrenci topluluklarıyla buluştu; eğitim, ulaşım, spor ve gençlik merkezleri konularında projeleri ve vaatleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:49
‘Başkan Gençlerle Kahvaltıda’ programında üniversite topluluklarıyla buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’daki üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla yapılan buluşmada gençlerin görüşlerini ve taleplerini dinledi. Etkinlik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde düzenlenen ‘Başkan Gençlerle Kahvaltıda’ programı kapsamında gerçekleştirildi.

Bozbey, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrencileriyle eğitimden sosyal hayata kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl 10 bin öğrenciye eğitim desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, şehir içi ulaşım konusunda ise şunları söyledi: "Önceden 160 binişlik abonman alınıyordu. Kullanan öğrenci sayısı çok azdı ve yine de 160 binişlik ücret ödeniyordu. Analizlere baktığımızda ortalama 72-75 civarında kullanım oluyordu. Şimdi ise alınan abonman son binişe kadar kullanılabiliyor. Aylık değil. En uygun fiyata öğrenci taşıyan kentlerinden birisiyiz"

Bozbey, ‘Uluslararası Spor Festivali’nde yaklaşık 117 bin genci misafir ettiklerini ve bu yıl ikincisini 23 Mart-19 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceklerini belirterek tüm gençleri davet etti. "Spor alanlarını daha nitelikli, kullanışlı hâle getirdik. Yunuseli’nde saha açtık. Gemlik’te spor salonunu tamamladık. Demirtaş Spor Tesisi yüzde 95 oranında tamamlandı. 18 spor merkezimiz var. Bu merkezlerde 2025 yılında yaklaşık 2.3 milyon kişiyi ağırladık. Gemlik ve Karacabey’de yeni gençlik merkezleri açtık. Yakın zamanda Mustafakemalpaşa’da ve Çınarönü’nde de gençlik merkezlerini açacağız" dedi.

Bozbey, gençlerin hayallerine verdiği önemi vurgulayarak, "Geleceğe birlikte bakmak bizim en büyük arzumuz. Gençlerimiz iyi ki varlar. Üniversite öğrencileri, Bursa’nın geleceğini belirleyen en büyük aktörlerdir. Başka şehirlerden de gelmiş olsanız bu süreç içerisinde Bursalısınız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Başkan Bozbey, " Gençlerin vizyonu, bizim yol haritamız. Bizim için ’yönetim’ demek, gençlerin sesine kulak vermek demek. Bursa’yı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin vizyoner bakış açılarını yönetim stratejimizin merkezine koyuyoruz. Kentimizi sadece bugünün ihtiyaçlarıyla değil, gençliğin sürdürülebilir gelecek beklentileriyle tasarlıyoruz. ’Ortak Akıl’ ve sosyal belediyecilik anlayışımızla; gençlerimizin enerjisini Bursa’nın yarınlarına rehber kılıyoruz. Ayrıca Bursa’da okuyup hiç Uludağ’a gitmemiş öğrencilere, Uludağ’a götürme sözü veriyorum. Uludağ’ı görmeyen gencimiz kalmayacak" diye konuştu.

Buluşmaya katılan gençler, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik proje ve çalışmaları için Başkan Bozbey’e teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

