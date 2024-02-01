Müzik Türlerinin Vücudunuz Üzerindeki İnanılmaz Etkileri: Hangi Şarkılar Sizi Nereden Etkiliyor?

Müzik Türlerine Göre Vücudumuzda Neler Oluyor? Haritalarla Gösterdiler

Müzik Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?



Bilim insanları, 2 bin katılımcıya insan vücudunun siluetlerini göstererek, farklı müzik türlerine tepki olarak hangi vücut bölgelerinin aktive olduğunu belirtmelerini istediler. Katılımcıların yarısı Avrupa veya Kuzey Amerika’dan, diğer yarısı ise Çin’dendi.

Araştırmanın sonuçları, farklı müzik türlerinin çok farklı vücut duyumlarına neden olduğunu ortaya koydu. Üzücü veya duygusal şarkılar baş, göğüs ve mide bölgesinde hissedilirken, korkutucu veya agresif şarkılar daha çok başta hissedildi. Öte yandan, hem mutlu hem de dans etmeye uygun şarkılar baş ve ayaklarda hissedildi.

Araştırmacılar, ayrıca müziğin uyandırdığı duyguların ve vücut duyumlarının Batılı ve Asyalı dinleyiciler arasında benzer olduğunu keşfettiler.

Müzik Türleri ve Vücut Haritaları





Araştırmada kullanılan müzik türleri ve vücut haritaları şöyle:

Mutlu: Mutlu müzik, baş, ayak ve el parmaklarında kırmızı renkle gösterilen yüksek aktivasyon seviyesine sahiptir. Bu, mutlu müziğin insanları hareket ettirdiğini ve enerji verdiğini gösterir.

Üzgün: Üzgün müzik, göğüs, mide ve başta mavi renkle gösterilen düşük aktivasyon seviyesine sahiptir. Bu, üzgün müziğin insanları sakinleştirdiğini ve duygusal etki yaptığını gösterir.

Korkutucu: Korkutucu müzik, başın ön ve arka kısmında kırmızı renkle gösterilen yüksek aktivasyon seviyesine sahiptir. Bu, korkutucu müziğin insanlarda dikkat ve uyarılma yarattığını gösterir.

Agresif: Agresif müzik, başın ön ve arka kısmında kırmızı renkle gösterilen yüksek aktivasyon seviyesine sahiptir. Ayrıca, boyun ve omuzlarda da kırmızı renk görülür. Bu, agresif müziğin insanlarda öfke ve gerginlik yarattığını gösterir.

Dans: Dans müziği, baş, ayak ve el parmaklarında kırmızı renkle gösterilen yüksek aktivasyon seviyesine sahiptir. Bu, dans müziğinin insanları hareket ettirdiğini ve eğlendirdiğini gösterir.

Duygusal: Duygusal müzik, göğüs, mide ve başta mavi renkle gösterilen düşük aktivasyon seviyesine sahiptir. Bu, duygusal müziğin insanları sakinleştirdiğini ve duygusal etki yaptığını gösterir.

Müzik ve Duygular Arasındaki İlişki





Araştırmanın yazarlarından Vesa Putkinen, “Müziğin vücut üzerindeki etkisi evrenseldir” dedi. Araştırmanın diğer yazarı Lauri Nummenmaa ise, “Müziğin belli akustik özellikleri hem Batılı hem de Asyalı dinleyicilerde benzer duygularla ilişkilendirildi. Net bir ritmi olan müzik mutlu ve dans edilebilir bulunurken, müzikteki uyumsuzluk agresiflikle ilişkilendirildi” dedi.

Araştırma, müziğin insanlar üzerindeki güçlü etkisini göstermesi açısından önemli bir katkı sağlıyor. Müziğin sadece kulaklarımızı değil, tüm vücudumuzu etkilediğini bilmek, müziğin terapi, eğitim ve sanat gibi alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair ipuçları veriyor.