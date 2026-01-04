Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde

Tekirdağ’da içme ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı, kuraklığın etkisiyle su seviyesinin kritik eşiğin altına düşmesiyle kentte su güvenliği endişelerini artırdı. Barajın doluluk oranı yüzde 1’in altına

Etki ve durumu

Naip Barajı, Süleymanpaşa merkez mahalleleri ile Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin içme ve kullanma suyunu sağlıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce doluluk oranı yüzde 22’nin üzerindeyüzde 1’in altına

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, baraj havzasında suyun büyük oranda çekilmesiyle ağaç köklerinin ortaya çıktığını, toprak yüzeyinde derin çatlaklar oluştuğunu ve daha önce su altında kalan bazı yapıların görünür hale geldiğini bildirdi.

Belediyenin önlemleri ve çağrı

Yüceer, Türkiye’nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışları görülse de Trakya’nın uzun süredir yeterli yağış alamadığını, bunun son 50-60 yılın en kurak kış dönemlerinden biriyüzer terfi pompaları ile barajın dip kısmında kalan sınırlı suyun sisteme alınarak vatandaşların susuz bırakılmadığını hatırlattı.

Belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana kayıp ve kaçak suyla mücadeleye öncelik verdiklerini, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, altyapı hatlarının güçlendirilmesi ve yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Ayrıca yeni baraj projeleri ve alternatif su temin yöntemleri üzerinde teknik çalışmalar devam ediyor.

"Bu sürecin başarıya ulaşması için sadece belediyenin çabası yeterli değil. Su tüketimi başta olmak üzere tasarruf konusunda herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Bu mücadeleyi ancak dayanışmayla kazanabiliriz",

Yüceer, suyun arıtılması ve kullanıma sunulmasının yüksek maliyet ve emek gerektirdiğine dikkat çekerek tasarruf çağrısında bulundu.

Tarım ve gelecek kaygısı

Tarımsal sulamanın da kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Yüceer, suyun verimli ve kontrollü kullanımının hem bugün hem de gelecek yıllar için hayati önemde olduğunu belirtti. Ayrıca çocuklara daha yaşanabilir bir Türkiye ve Tekirdağ bırakmanın ortak sorumluluk olduğunun altını çizdi.

