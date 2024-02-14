Nakit para arayanlar koşsun! Bu bankalar faizsiz nakit destek kutusunu açtı

Şubat ayıyla birlikte Türkiye'nin önde gelen 7 bankası, müşterilerine sağladıkları avantajlarla adından söz ettiriyor. Bu bankaların düzenlediği faizsiz nakit avans kampanyaları, vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Hem müşteri memnuniyetini artırmak hem de müşteri kitlesini genişletmek amacıyla başlatılan bu kampanyalar, özellikle zorlu ekonomik koşullarda nakit sıkıntısı çeken bireyler için önemli bir destek haline geldi.

İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden müşterilerine %0 faizle 30.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Akbank, aynı şekilde %0 faizle 30.000 TL'ye kadar taksitli avans ve kredi imkanı sağlıyor, bu avantajdan yararlanmak için sadece Akbank müşterisi olmak yeterli.





QNB Finansbank ise müşterilerine %0 faizle 10.000 TL'ye varan kredi fırsatları sunarak daha düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Garanti BBVA, %0 faizle 30.000 TL'ye kadar taksitli avans ve kredi avantajıyla müşterilerini destekliyor.

Denizbank, %0 faizle 10.000 TL'ye kadar nakit avans imkanı sağlarken, Yapı Kredi %0 faizle 20.000 TL'ye kadar nakit avans kampanyası düzenleyerek anlık nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere bir çözüm sunuyor. ING ise %0 faizle 20.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans fırsatı sunarak müşterilerinin finansal esnekliğini artırıyor.

Bu kampanyalar, özellikle alım gücünün zorlaştığı günlerde vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bankaların faizsiz nakit avans imkanları, ekonomik sıkıntı içinde olan bireyler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, bu avantajlı kampanyalardan faydalanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili bankalara başvuruda bulunabilirler.