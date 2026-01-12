Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı

Nazilli Belediyesi Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Yapımına Başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi 3242 Sokak'ta yol yapım çalışmalarına başladı. Proje kapsamında uzun süredir kullanılan ve özellikle kış aylarında çamur nedeniyle ulaşımı olumsuz etkileyen toprak yolun stabilizasyonu yapılarak parke taşı döşendi.

Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Yapılan müdahale ile hem araç hem de yaya trafiğinin güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Sokağın zemin iyileştirmesi ve üstyapı çalışmaları, olumsuz hava koşullarına bağlı ulaşım aksaklıklarını azaltmayı amaçlıyor.

Mahalle Sakinleri ve Belediye Açıklaması

Şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan yolun güvenli hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, yağışlı havalarda ulaşımda büyük zorluk yaşandığını ve yapılan çalışmanın günlük yaşamı kolaylaştıracağını ifade etti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ise çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: Nazilli’mizin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arslanlı Mahallemizde başlattığımız bu yol çalışmasıyla vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde üstyapı çalışmalarımıza devam edeceğiz

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN ARSLANLI’DA YOL ÇALIŞMASI