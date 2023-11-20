Ne KPSS ne üniversite! İlk-Ortaokul mezunları personel alımı başladı Belediye fellik fellik işçi arıyor

Son dakika belediye işçi alımı açıklaması açıklanmış bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama da 302 personel alımı yapılacağı belirtiliyor.

Ne KPSS ne üniversite! İlk-Ortaokul mezunları personel alımı başladı Belediye fellik fellik işçi arıyor
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Zaman zaman kurumlar ve belediyeler ihtiyacı olan personel sayısını açıklayarak, alım sürecinin başladığını belirtiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ilanları, devlet garantili çalışma imkanı sunarken, belediyeler de kimi zaman kadrolu personel alımı gerçekleştiriyor. İlkokul, orta okul, lise dengi okul mezunları için farklı birimlerde istihdam imkanı sağlanabiliyor. Son dakika belediye işçi alımı açıklaması açıklanmış bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama da 302 personel alımı yapılacağı belirtiliyor. 

HANGİ POZiSYONLARDA ALIM OLACAK

Belediyenin açıklamasını yaptığı açık pozisyonlarında Beden işçisi, tıbbi sekreter, vinç operatörü, psikolog, Sağlık teknikeri, sayaç açma personeli, dağıtım personeli, inşaat boyacısı, çocuk gelişimci, temizlik personeli ve şoför ile süpürgeci gibi pozisyonlar yer alıyor

TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesi kapsamında farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplamda 302 işçi alımı yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir işte detaylar.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından personel ihtiyacı var olduğu belirtilirken farklı pozisyonlarda 302 açığın yer olduğu da açıklanmış bulunuyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak isteyen bireyin belirli şartları taşıması gerekiyor. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler üzerinden iş başvurusu tamamlanabileceği bildirilirken, başvuru tarih aralıkları da açıklanmış bulunuyor.

BELEDİYE İŞÇİ ALIMI HANGİ TARİHLERDE

İzmir Büyükşehir bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvurularını 22 Kasım ile 24 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecek iken sadece elektronik internet sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları değerlendirilmeye alınacak. Son tarih 24 Kasım mesai bitimi olarak belirtilirken bu tarihten sonra yapılan başvurular onay almayacaktır. Belediye bünyesinde çalışmak isteyen birey için kimlik bilgileri ile birlikte özgeçmiş belgelerini de doldurması ya da sunması gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması şartı bulunurken, herhangi bir engel durumunun ve sağlık sorununun olmaması şartı da aranıyor. Öte yandan adli sicil kaydı da başvuru sırasında isteniyor.

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