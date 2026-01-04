Nejat İlhan Bilecik Huzurevi’nde İnceleme Yaptı

Yerinde inceleme ve değerlendirme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte İl Müdürlüğü’ne bağlı Bilecik Huzurevinde inceleme gerçekleştirdi.

İl Müdürü İlhan, Kuruluş Müdürü Seyhan Şimşek tarafından karşılandı. Huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti; taleplerini ve görüşlerini dinledi.

İncelemeler sırasında kurumda görev yapan personelin çalışma alanları ile huzurevinde sunulan hizmetler yerinde değerlendirildi.

İlhan söz konusu ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Büyüklerimizin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri en önemli önceliğimizdir. Huzurevlerimizde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz".

İL MÜDÜRÜ İLHAN'DAN BİLECİK HUZUREVİ'NDE İNCELEME