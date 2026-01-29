Nesimi'nin Kayıp Gazelleri Şam'daki Lazarist Defterinde Ortaya Çıktı

Doç. Dr. İlyas Kayaokay, Şam kaynaklı Lazarist koleji defterinde Nesimi'ye ait 172 gazelden 6'sının ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:07
Nesimi'nin Kayıp Gazelleri Şam'daki Lazarist Defterinde Ortaya Çıktı

Nesimi'nin kayıp eserleri Şam menşeli Lazarist defterinde bulundu

Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay, şahsi kütüphanesinde muhafaza ettiği ve menşei Şam'daki Fransız Lazarist Koleji olarak belirlenen özel bir yazma defter üzerinde yaptığı incelemelerde, 14. yüzyılın büyük mutasavvıf şairi Nesimi'ye ait bugüne kadar bilinmeyen şiirleri tespit etti.

Detaylı inceleme: 172 gazel karşılaştırıldı

Kayaokay'ın çalışmasında, yazmada yer alan toplam 172 gazel Türkiye ve Azerbaycan sahasında yayımlanan tüm Türkçe Nesimi divanı neşirleri ve mecmualarla karşılaştırıldı. Yapılan mukayeseler sonucunda, Hüseyin Ayan tarafından hazırlanan Türkçe divan neşrinde yer almayan 23 şiir belirlendi; bunların 17'si Azerbaycan kaynaklı bazı neşirlerde veya çeşitli şiir mecmualarında (Arap veya Kiril harfli nüshalarda) kayıtlı bulundu.

Önemli bulgulardan biri de, Türkiye ve Azerbaycan'da yayımlanmış hiçbir divan neşrinde ya da şiir mecmuasında kayıtlı olmayan 6 gazelin ilk kez bu Lazarist defteri aracılığıyla tespit edilmiş olmasıdır. Bu altı gazel, ilim dünyası için yeni metinler niteliği taşıyor.

Nüsha, istinsah tarihi ve misyoner koleji bağlamı

Kayaokay, yazmanın müstensihinin meçhul olduğunu ve yazmanın 19. asrın sonu ile 20. asrın başlarında istinsah edildiğini düşündüğünü belirtti. Yazmanın düzeni, manzumelerin tertibi ve metnin nâ-tamâm şekilde sona ermesinden hareketle bunun bir müntehabat değil; nüshanın en az iki cildi daha olduğunun kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı. Bu kayıp ciltlerde de meçhul pek çok manzumenin bulunabileceği ifade edildi.

Yazmanın özel olarak bir Lazarist misyoner koleji defterinde kayıtlı olması, istinsahın hangi amaçla yapıldığı sorusunu gündeme getiriyor. Kayaokay, Nesimi'nin inanç kimliğinin Hurufilik olduğunu ve bunun sonucunda idam edildiğini hatırlatarak, bu divanın misyonerlik faaliyetleri kapsamında mı kaydedildiğinin ayrı bir değerlendirme konusu olduğunu belirtti. Yazmanın mürekkebi, kapağı ve kayıt tarzının nadir ve özel olduğuna dikkat çekildi.

Bilimsel önem ve sonraki adımlar

Uzmanlar, mutasavvıf şairlerin divanlarının metin bakımından problemli olduğunu, Nesimi'nin Türkçe Divanı'nın da yüzlerce nüshası bulunduğunu ve ele alınan bütün yurt içi ve yurt dışı nüshaların yanı sıra şiir mecmualarının da dikkate alınarak divanın tenkidli metninin yeniden kurulmasının elzem olduğunu vurguluyor.

Bu kıymetli Lazarist nüshası, Osmanlı coğrafyasında faaliyet gösteren misyoner kurumların edebî ve kültürel metinlerle ilgisine dair önemli bir kanıt niteliği taşıyor. Doç. Dr. İlyas Kayaokay, söz konusu nüshanın detaylarını bu yıl makale hâlinde ilim dünyasına duyuracağını açıkladı.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. İLYAS KAYAOKAY’IN ŞAHSÎ KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN VE...

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. İLYAS KAYAOKAY’IN ŞAHSÎ KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN VE ŞAM’DAKİ FRANSIZ LAZARİST KOLEJİ’NE AİT OLDUĞU BELİRLENEN ÖZEL BİR DEFTERDE, 14. YÜZYILIN BÜYÜK MUTASAVVIF ŞAİRİ SEYYİD NESÎMÎ’YE AİT BUGÜNE KADAR BİLİNMEYEN ŞİİRLER TESPİT EDİLDİ.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. İLYAS KAYAOKAY’IN ŞAHSÎ KÜTÜPHANESİNDE YER ALAN VE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Aç Kalan Kurtlar Yerleşim Merkezine İndi
2
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü
3
Pursaklar: Gümüşoluk Göleti Çalışmaları Devam Ediyor
4
Palandöken'de 86 Camide Ramazan Temizliği: 72'si Tamamlandı
5
Samsun Büyükşehir'den Hasta Nakil Hizmeti: Halit Doğan 5 Araçla Başlattı
6
Sakartepe Rampası'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü
7
Bilecik’te Sivil Trafik Denetimi: Bozüyük-Yalova Otobüsleri Kontrol Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları