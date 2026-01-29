Yüksekova’da Cami Çatısı Kar Yüküyle Çöktü — İmamın Anonsuyla Köylüler Müdahale Etti

Yüksekova’da cami çatısı kar nedeniyle çöktü

İmamın anonsuyla köylüler kürek ve halatla yardıma koştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sırasında, Güllüce köyü Bulgurlu mezrasındeki caminin çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İlçede son yılların en ağır kış koşulları yaşanıyor ve kar kalınlığı metreleri buluyor.

İlk hasar sabah saatlerinde oluşurken, cemaat yatsı namazı kıldığı sırada çatıda ikinci bir çökme daha gerçekleşti. Çökme anında yaşanan sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı; bazıları olayı deprem zannetti.

Olayın ardından cami imamı Bahtiyar Çalık, hoparlörden yaptığı anonsla köy sakinlerini "kar seferberliğine" davet etti. Çağrı üzerine evlerinden çıkan köylüler; kürek, halat ve gerekli ekipmanlarla camiye koştu. Dondurucu soğuğa rağmen çatının üzerine çıkan vatandaşlar, çökmenin devam etmemesi için biriken kar kütlelerini tahliye etti.

Yaşananları anlatan imam Çalık, "Dün ilk çökme meydana gelmişti, bugün akşam saatlerinde ikinci çökme yaşandı. Hemen camiden anons yaparak köylülerimize çağrıda bulundum. Sağ olsunlar, eline küreğini, halatını alan yardıma koştu. Soğuk havaya rağmen karları indirmeye başladılar. Ancak camimizin durumu şu an riskli. Yetkililerden ve hayırseverlerden camimizin onarımı için yardım bekliyoruz" dedi.

Köy sakinleri çatıda önemli hasar olduğunu belirterek can güvenliği endişesiyle camiye girmekte tereddüt ettiklerini, yetkililerden ve hayırseverlerden destek talep ettiklerini ifade etti.

