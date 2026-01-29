Yüksekova’da Cami Çatısı Kar Yüküyle Çöktü — İmamın Anonsuyla Köylüler Müdahale Etti

Yüksekova Güllüce köyündeki caminin çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü; imamın anonsuyla köylüler kürek ve halatlarla müdahale etti, onarım için yardım bekleniyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:20
Yüksekova’da Cami Çatısı Kar Yüküyle Çöktü — İmamın Anonsuyla Köylüler Müdahale Etti

Yüksekova’da cami çatısı kar nedeniyle çöktü

İmamın anonsuyla köylüler kürek ve halatla yardıma koştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sırasında, Güllüce köyü Bulgurlu mezrasındeki caminin çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İlçede son yılların en ağır kış koşulları yaşanıyor ve kar kalınlığı metreleri buluyor.

İlk hasar sabah saatlerinde oluşurken, cemaat yatsı namazı kıldığı sırada çatıda ikinci bir çökme daha gerçekleşti. Çökme anında yaşanan sarsıntı, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı; bazıları olayı deprem zannetti.

Olayın ardından cami imamı Bahtiyar Çalık, hoparlörden yaptığı anonsla köy sakinlerini "kar seferberliğine" davet etti. Çağrı üzerine evlerinden çıkan köylüler; kürek, halat ve gerekli ekipmanlarla camiye koştu. Dondurucu soğuğa rağmen çatının üzerine çıkan vatandaşlar, çökmenin devam etmemesi için biriken kar kütlelerini tahliye etti.

Yaşananları anlatan imam Çalık, "Dün ilk çökme meydana gelmişti, bugün akşam saatlerinde ikinci çökme yaşandı. Hemen camiden anons yaparak köylülerimize çağrıda bulundum. Sağ olsunlar, eline küreğini, halatını alan yardıma koştu. Soğuk havaya rağmen karları indirmeye başladılar. Ancak camimizin durumu şu an riskli. Yetkililerden ve hayırseverlerden camimizin onarımı için yardım bekliyoruz" dedi.

Köy sakinleri çatıda önemli hasar olduğunu belirterek can güvenliği endişesiyle camiye girmekte tereddüt ettiklerini, yetkililerden ve hayırseverlerden destek talep ettiklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

