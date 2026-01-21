Sivas Ulaş'ta Donmak Üzere Olan Yavru Kedi Kurtarıldı

Vatandaşın müdahalesi sosyal medyada takdir topladı

Sivas’ın Ulaş ilçesi yolunda araçla seyir halinde olan Eren Karakaya, yol kenarında donmak üzere olan bir yavru kedi fark etti ve aracını durdurdu.

Karakaya, bir süre uğraşarak kediyi yakalamayı başardı ve kediyi aracına alarak evine götürdü. Evde önce kediyi sıcak bir ortama aldı, ardından karnını doyurdu. Kedi zamanla kendine gelmeye başladı.

Karakaya, kurtarma anını şöyle aktardı: "Arabamla yolda giderken yol kenarında donmak üzere olan bir kedi gördüm. Kediyi zor da olsa yakalayıp evime götürdüm. Kediye yemek verdim. Daha sonra ise kedi evde ısındı".

Eren Karakaya’nın bu davranışı, hayvanseverler tarafından takdir topladı.

