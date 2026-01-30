HBB'den Ramazan Öncesi Gıda ve Hijyen Denetimi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ramazan öncesi kasap ve fırınlarda gıda ve hijyen denetimlerini sıkılaştırdı; mevzuata uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 00:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:56
HBB'den Ramazan Öncesi Gıda ve Hijyen Denetimi

HBB'den Ramazan Öncesi Gıda ve Hijyen Denetimi

Denetimler ve yasal dayanak

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışının yapıldığı iş yerlerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler, insan sağlığını ön planda tutma hedefiyle gerçekleştirildi.

İncelemeler, HBB Zabıta ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile belediye meclisinin 11.08.2022 gün ve 208 sayılı kararı kapsamında yapılan ceza uygulamalarına dayanılarak gerçekleştirildi.

Denetim alanları ve uygulanan tedbirler

Kent genelinde görev yapan HBB Zabıta ekipleri, özellikle kasap ve fırınlar başta olmak üzere, gıdaların imal edildiği ve satışının yapıldığı iş yerlerinde kullanılan maddelerde ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan hijyen kontrolleri sıkı kurallar gözetilerek uygulandı.

Kontroller, gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirildi. Gıda mevzuatına uygun üretim yapmayan ve sağlıksız koşullarda ürün satan işletmeler hakkında cezai işlem uygulaması başlatıldı.

Vatandaşlara yönelik açıklama

HBB yetkilileri, vatandaşların sağlıklı bir gıda tüketimi sağlaması amacıyla yürütülen denetim ve mücadelenin tüm alanlarda kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HBB), RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA ÜRÜNLERİNİN İMAL EDİLDİĞİ VE SATIŞININ...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HBB), RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA ÜRÜNLERİNİN İMAL EDİLDİĞİ VE SATIŞININ YAPILDIĞI İŞ YERLERİNDE DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HBB), RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA ÜRÜNLERİNİN İMAL EDİLDİĞİ VE SATIŞININ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Kepez Çayı Taştı: Dardanos ve Güzelyalı Sahil Yolu Trafiğe Kapatıldı
2
Osmaniye'de Deprem Sonrası Rezerv Alanlarda Yeni Yaşam Alanı Şekilleniyor
3
SUBÜ, Karasu'da 11 Yıllık Atıl MYO Binasını 100 Milyon Lira ile Yeniden İnşa Ediyor
4
Pamukova Mekece'de Sosyal Tesis Projesi %60 Tamamlandı
5
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
6
Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü
7
Pursaklar: Gümüşoluk Göleti Çalışmaları Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları