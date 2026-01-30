HBB'den Ramazan Öncesi Gıda ve Hijyen Denetimi

Denetimler ve yasal dayanak

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışının yapıldığı iş yerlerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler, insan sağlığını ön planda tutma hedefiyle gerçekleştirildi.

İncelemeler, HBB Zabıta ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile belediye meclisinin 11.08.2022 gün ve 208 sayılı kararı kapsamında yapılan ceza uygulamalarına dayanılarak gerçekleştirildi.

Denetim alanları ve uygulanan tedbirler

Kent genelinde görev yapan HBB Zabıta ekipleri, özellikle kasap ve fırınlar başta olmak üzere, gıdaların imal edildiği ve satışının yapıldığı iş yerlerinde kullanılan maddelerde ayrıntılı inceleme yaptı. Yapılan hijyen kontrolleri sıkı kurallar gözetilerek uygulandı.

Kontroller, gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirildi. Gıda mevzuatına uygun üretim yapmayan ve sağlıksız koşullarda ürün satan işletmeler hakkında cezai işlem uygulaması başlatıldı.

Vatandaşlara yönelik açıklama

HBB yetkilileri, vatandaşların sağlıklı bir gıda tüketimi sağlaması amacıyla yürütülen denetim ve mücadelenin tüm alanlarda kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

