Finike'de Hortum Seraları ve Enerji Nakil Hatlarını Vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam 20.00'de oluşan hortum, Saklısu Mahallesi'nde seraları, enerji nakil hatlarını ve bir binanın balkon camlarını tahrip etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:01
Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum geniş hasara neden oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saat 20.00'de başlayan fırtına ardından denizde oluşan hortum, bölgedeki seralar ve altyapıda ciddi hasara yol açtı.

Hortum, özellikle Saklısu Mahallesi'nde etkili oldu; domates, biber ve kabak yetiştirilen seralar adeta yerle bir edildi. Aynı zamanda enerji nakil hatlarının kopmasına sebep olan hortum nedeniyle bölge karanlığa gömüldü.

Sahil yakınlarında meydana gelen hortum, seralarla birlikte sahile yakın bir bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılmasına da neden oldu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

