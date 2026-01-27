Finike'de Hortum Seraları ve Enerji Nakil Hatlarını Vurdu

Saklısu Mahallesi'nde denizde oluşan hortum geniş hasara neden oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde akşam saat 20.00'de başlayan fırtına ardından denizde oluşan hortum, bölgedeki seralar ve altyapıda ciddi hasara yol açtı.

Hortum, özellikle Saklısu Mahallesi'nde etkili oldu; domates, biber ve kabak yetiştirilen seralar adeta yerle bir edildi. Aynı zamanda enerji nakil hatlarının kopmasına sebep olan hortum nedeniyle bölge karanlığa gömüldü.

Sahil yakınlarında meydana gelen hortum, seralarla birlikte sahile yakın bir bölgede bulunan 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılmasına da neden oldu.

