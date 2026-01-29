Pamukova Mekece'de Sosyal Tesis Projesi %60 Tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin güneyde yükselen projesinde çalışmalar hızlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesinin Mekece Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesis projesinde yüzde 60 seviyesinin aşıldığını duyurdu. Belediye, 16 ilçe genelinde sosyal yaşamı güçlendirecek yatırımları kararlılıkla sürdürüyor.

Şehrin en güney ucunda yer alan projede, 630 metrekarelik alanda yükselen tesis bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Projenin ilerleyişi, bölgedeki binlerce kişinin kullanımına sunulacak sosyal alanlara doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, proje kapsamında çatı imalatı, taşıyıcı kolon ve duvar örümü ile elektrik tesisatı işlemlerinin tamamlandığını, artık iç mekan işçiliklerine geçildiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki sosyal yaşamın canlanması ve vatandaşların yeni buluşma noktalarına kavuşması bekleniyor.

