Niğde Belediyesi'nden GES, RES ve Hidrojenli Kombili Sıfır Karbon Hamlesi

Niğde Belediyesi, 198 kWp GES, 4 RES, 420 kWh batarya ve hidrojenli kombilerle hizmet binasında enerji ve ısınmayı yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:07
Niğde Belediyesi, hizmet binasında enerji ve ısınma ihtiyacını tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak entegre sistemi hizmete aldı. Proje, binayı kendi elektriğini üreten, depolayan ve ısıtma ihtiyacını sıfır karbon salımıyla karşılayan bağımsız bir yapıya dönüştürüyor.

Sistem ve teknolojiler

Binanın çatısına kurulan 198 kWp kurulu güce sahip çatı tipi Güneş Enerji Santrali (GES) ile çatıda yer alacak 4 adet Rüzgar Enerji Sistemi (RES) üretimi artıracak. Üretilen enerjinin kesintisiz kullanılabilmesi için sisteme 420 kWh kapasiteli batarya depolama ünitesi entegre edildi. Isınma tarafında ise, Türkiye’de bir belediye binasında ilk kez kullanılan hidrojenli kombi sistemi devreye alınarak binanın fosil yakıt bağımlılığı ortadan kaldırıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamaları

Belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Emrah Özdemir, projeyi şu ifadelerle anlattı: "Niğde Belediyesi olarak çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla enerji ve su üzerinde örnek bir dönüşümü hayata geçiriyoruz. Bugün bunun başlangıcını yapıyoruz. Çatımıza güneş enerjisi sistemimizi kurduk, bir hafta içerisinde kullanılmaya başlanacak. Her şeyden önemlisi, belediyecilik anlamında bir belediye binasında Türkiye’de ilk olarak hidrojenli kombileri aktif ediyoruz. Bu sayede kendi elektriğimizi çatıdaki panellerimizle üreteceğiz ve doğalgaz tüketimimizi neredeyse sıfıra düşüreceğiz. İlk aşamada doğalgazdan yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz ancak çok kısa süre içerisinde bu kullanımı tamamen bitireceğiz. Çevreci hidrojen gazıyla çalışan kombilerimizle belediyemizin ısınma sistemini gerçekleştireceğiz".

Maliyet, finansman ve beklenen tasarruf

Başkan Özdemir, projenin sadece güneş enerjisiyle sınırlı kalmayacağını belirterek rüzgar enerjisi santrallerinin de devreye gireceğini ve binanın kendi elektriğini tamamen üretecek bir yapıya kavuşacağını vurguladı. Projenin 2026 yılı için öngörülen tasarrufu 3 milyon TL olarak açıklandı. Projede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOP tarafından yüzde 50 finansman desteği sağlandı; kalan yüzde 50 belediye tarafından karşılanıyor.

Ulaşımda sıfır karbon adımı

Enerji dönüşümünü ulaşım ayağıyla da tamamladıklarını belirten Özdemir, "Aynı çevreci yaklaşımı ulaşımda da uyguluyoruz. Ocak ayı içerisinde 3 tane elektrikli otobüsümüz geliyor. Tek yön yaptığımız güzergahımızda vatandaşlarımızı sıfır karbon salımıyla, ücretsiz bir şekilde taşıyacağız. Başlangıçla örnek olup, şehirdeki tüm halk otobüslerini belirli bir plan çerçevesinde elektrikli sisteme geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yaygınlaştırma ve ücretsiz teknik destek

Projeyi örnek olarak yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Özdemir, kurumlara ve özel sektöre yönelik destek çağrısında bulundu: "Niğde Belediyesi bu konuda öncü oldu. Şehrimizde veya diğer illerde bu projeyi uygulamak isteyen, bizden teknik destek almak isteyen tüm kamu kurumlarına ve özel sektöre kapımız açık. Hidrojenli kombi ve çatı tipi enerji sistemleri konusunda ekiplerimiz, teknik desteği ücretsiz bir şekilde vermeye hazırlar. Amacımız öncü olmaktı, şimdi tüm kurumların bu çevreci dönüşüme katılmasını bekliyoruz".

Not: Proje, belediyecilikte yenilenebilir enerji, hidrojen teknolojileri ve elektrikli toplu taşıma uygulamalarına örnek teşkil etmeyi hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

