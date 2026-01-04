Niğde'de 24 Saat Kesintisiz Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açık Tutuyor

Niğde'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışında, Niğde Belediyesi ekipleri anında müdahale ederek 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttü ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini önledi.

Kent genelinde yürütülen koordineli operasyon sayesinde ana arterler ve ara sokaklar dahil olmak üzere kapanan yol olmadı. Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ilk dakikalarından itibaren ulaşımın aksamasını engellemek için sahada yer aldı.

Çalışmalar 3 vardiya, 24 saat aralıksız sürdü. İş makinesi filosunda 9 adet bıçaklı kar küreme, tuzlama ve solüsyon kamyonu, 4 solüsyon aracı, 2 solüsyon için ATV, 4 kepçe ve 1 greyder yer aldı; bu filo ile birlikte 90 personel yolları sürekli açık tuttu. Ayrıca yaya güvenliği için 55 personel kaldırımlarda buzlanma önleyici solüsyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başkan Özdemir: "Sahada tam hakimiyet"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, süreci bizzat takip ederek ekiplerin özverili çalışması sayesinde ulaşımın aksamadığını vurguladı. Özdemir, şunları kaydetti:

"Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimizle sahaya indik. Amacımız vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine güvenle ulaşabilmesini sağlamaktı. Gerek tuzlama gerekse küreme çalışmalarımızla tüm yollarımızı açık tuttuk. 24 saat boyunca süren çalışmalarımız neticesinde, yoğun yağışa rağmen kentimizde kapalı yol kalmadı. Güçlü araç parkımız ve personelimizle kar sınavını başarıyla verdik."

