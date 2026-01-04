DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.826,82 -0,94%

Niğde'de 24 Saat Kesintisiz Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açık Tutuyor

Niğde Belediyesi, 24 saat esasına göre yürüttüğü karla mücadeleyle ana arterler ve ara sokaklarda kapanma yaşanmasını engelledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:19
Niğde'de 24 Saat Kesintisiz Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açık Tutuyor

Niğde'de 24 Saat Kesintisiz Karla Mücadele: Ekipler Yolları Açık Tutuyor

Niğde'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışında, Niğde Belediyesi ekipleri anında müdahale ederek 24 saat esasına göre çalışmalar yürüttü ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini önledi.

Kent genelinde yürütülen koordineli operasyon sayesinde ana arterler ve ara sokaklar dahil olmak üzere kapanan yol olmadı. Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ilk dakikalarından itibaren ulaşımın aksamasını engellemek için sahada yer aldı.

Çalışmalar 3 vardiya, 24 saat aralıksız sürdü. İş makinesi filosunda 9 adet bıçaklı kar küreme, tuzlama ve solüsyon kamyonu, 4 solüsyon aracı, 2 solüsyon için ATV, 4 kepçe ve 1 greyder yer aldı; bu filo ile birlikte 90 personel yolları sürekli açık tuttu. Ayrıca yaya güvenliği için 55 personel kaldırımlarda buzlanma önleyici solüsyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Başkan Özdemir: "Sahada tam hakimiyet"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, süreci bizzat takip ederek ekiplerin özverili çalışması sayesinde ulaşımın aksamadığını vurguladı. Özdemir, şunları kaydetti:

"Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekiplerimizle sahaya indik. Amacımız vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine güvenle ulaşabilmesini sağlamaktı. Gerek tuzlama gerekse küreme çalışmalarımızla tüm yollarımızı açık tuttuk. 24 saat boyunca süren çalışmalarımız neticesinde, yoğun yağışa rağmen kentimizde kapalı yol kalmadı. Güçlü araç parkımız ve personelimizle kar sınavını başarıyla verdik."

NİĞDE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN YOĞUN KAR YAĞIŞINDA, NİĞDE BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ANINDA MÜDAHALESİ VE...

NİĞDE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN YOĞUN KAR YAĞIŞINDA, NİĞDE BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ANINDA MÜDAHALESİ VE 24 SAAT ESASINA GÖRE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEMEDİ.

NİĞDE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALAN YOĞUN KAR YAĞIŞINDA, NİĞDE BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ANINDA MÜDAHALESİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli'de Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı — İl Özel İdaresi 7/24 Karla Mücadele
2
Bayraktar: Azerbaycan'dan 33 milyar m³ Doğalgaz Anlaşması
3
Bodrum'da Deniz Çekildi: Gümbet ve Bitez'te 3-5 Metre Geri Çekilme
4
Yıldız Göleti Tamamen Dondu: Sivas’ta Kartpostallık Kış Manzarası
5
Ahmet Dede’nin Nazilli Koca Cami avlusuna sığan 63 yıllık ömrü
6
Türkiye'nin En Eski Kadastro Davası 75 Yıl Sonra Sonuçlandı
7
Adalet Bakanı Tunç Bandırma Günü’nde Karabüklülerle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları