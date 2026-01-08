Niğde'de Kuvvetli Rüzgar ve Yer Yer Fırtına Uyarısı

Niğde Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısıyla 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 80-90 km/saat'e varan rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:51
Niğde'de Kuvvetli Rüzgar ve Yer Yer Fırtına Uyarısı

Niğde'de Kuvvetli Rüzgar ve Yer Yer Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nden gelen değerlendirme

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat hamleli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar örtüsünün bulunduğu yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri gerekiyor."

NİĞDE VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SON DEĞERLENDİRMELERİNE...

NİĞDE VALİLİĞİ, METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SON DEĞERLENDİRMELERİNE DAYANARAK KUVVETLİ RÜZGAR VE YER YER FIRTINA BEKLENDİĞİNİ DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları