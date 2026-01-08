Niğde'de Kuvvetli Rüzgar ve Yer Yer Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nden gelen değerlendirme

Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat hamleli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile kar örtüsünün bulunduğu yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşların meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri gerekiyor."

