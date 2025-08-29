Niğde'ye Yeni Kültür Merkezi: Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

Niğde'de Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi açılışı yapıldı

Niğde Belediyesi tarafından inşa ettirilen Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı. Açılışa eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Şentop: Yaşar Kaplan'ın eserleri gençlere miras

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlhanlı Mahallesi'ndeki açılışta Yaşar Kaplan'ı hayattayken Almanya'da ziyaret ettiğini anlattı. Şentop, Kaplan'ın son dönemde Almanya'da tek bir tedavi türü kalmış olduğunu ve vefat tarihinin 7 Ocak 2023 olduğunu hatırlattı. Gençlere Kaplan'ın eserlerini, özellikle sade Türkçesi nedeniyle okumalarını tavsiye eden Şentop, üniversite yıllarını etkilemiş olan roman 'Sıfır Üç Depremleri''ni gençlere önerdi. Vefa ve geçmişin izlerinin tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Çelik ve Başkan Özdemir'in değerlendirmeleri

Niğde Valisi Cahit Çelik, kütüphane ve kadın yaşam merkezinin şehrin geleceğine ışık tutacağını belirterek, kütüphanelerin sadece yapı değil, gelecek nesillere bırakılan güçlü bir miras olduğunu söyledi. Yaşar Kaplan Kütüphanesi'nin araştırma, öğrenme ve üretme mekânı; Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi'nin ise kadınların sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerine ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Yaşar Kaplan Kütüphanesinin kente kazandırdıkları beşinci kütüphane olduğunu vurguladı. Özdemir, göreve başladığı 2019'dan bu yana kütüphanelere önem verdiğini belirterek tesisin özellikle İlhanlı ve Nar mahallelerimiz gibi genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hizmet vereceğini ve kütüphanenin 7'den 70'e tüm Niğde'ye açık olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi tarafından inşa ettirilen Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezinin açılışı törenle yapıldı. İlhanlı Mahallesi'ndeki açılışa Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sol 3), Niğde Valisi Cahit Çelik (sağ 3) ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir (sol 2) de yer aldı.