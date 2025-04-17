Nişantaşı'nda 'Boyutlar Arası Düet' Sergisi Kapılarını Açtı

Nişantaşı'nda 'Boyutlar Arası Düet' Sergisi

Ressam Suat Arıkan ile heykeltıraş Ali Ghahari'nin "Boyutlar Arası Düet" adlı sergisi, Nişantaşı'ndaki HB Art Gallery'de açıldı.

Arıkan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Ghahari ile olan dostluğunun ve sanatsal işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ali Ghahari ile tanışıklığımız yaklaşık bir yıl öncesine dayanıyor. Sanki yüzyıldır tanışıyormuşuz gibi birbirimizi sevdik ve etkileyerek besliyoruz," dedi.

Arıkan, Ghahari'nin felsefi derinliğinden oldukça faydalandığını belirterek, "Bu sergide, dostluğumuzun yanı sıra resim ve heykel sanatındaki görüşlerimizin birleşimi, bu düet konseptini oluşturdu," şeklinde konuştu.

Sergide yağlı boya, akrilik ve kara kalem gibi farklı tekniklerde eserlerin yer aldığını ifade eden Arıkan, "İkimiz de çok disiplinli sanatçılarız. Sadece tek bir dala odaklanmıyoruz. Bu çok disiplinlilik, bizi daha da yetkin hale getiriyor," dedi.

Ghahari ise, ikili olarak sergi açma kararı aldıklarını ve isminin "Boyutlar Arası Düet" olduğunu belirtti. "Her ikimizin de farklı meslek geçmişleri var; Suat Bey operadan resme, ben de mimarlıktan heykele geçiş yaptım. Bu da konularımız arasındaki boyutsal geçişi temsil ediyor," ifadesini kullandı.

Sergide toplam 12 heykel bulunduğu bilgisini veren Ghahari, "Düet konsepti ile hem heykellerimin hem de Suat Arıkan'ın resimlerinin sergilenmesini tercih ettik," diye sözlerine ekledi.

Ressam Suat Arıkan ile heykeltıraş Ali Ghahari'nin "Boyutlar Arası Düet" sergisinin açılışı Nişantaşı'ndaki HB Art Gallery'de gerçekleştirildi. Ressam Suat Arıkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ressam Suat Arıkan ile heykeltıraş Ali Ghahari'nin "Boyutlar Arası Düet" sergisinin açılışı Nişantaşı'ndaki HB Art Gallery'de gerçekleştirildi. Ressam Suat Arıkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.