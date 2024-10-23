Norman Briski'den Gazze Destanı: Yenilmeyecek!

Norman Briski'nin Güçlü Mesajı

Yahudi kökenli Arjantinli ünlü oyuncu ve yönetmen Norman Briski, Martin Fierro Film Ödülleri'nde yaptığı konuşmada Gazze'ye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Ödül Töreninde Gazze Vurgusu

Briski, Gazze'nin asla yenilmeyeceğini vurgulayarak, "Gazze, Gazze, Gazze. Gazze asla yenilmeyecek. Öldürülen bir halkı savunuyorum. Gazze." şeklinde konuştu. Bu sözleri, salonda bulunan izleyicilerden büyük alkış topladı.

Arjantin Sinemasının Sorunlarına Dikkat Çekti

Alkışların ardından, Arjantin sinemasının problemlerine de değinen Briski, "Söylediklerime dikkat edin, bugün üzerime çok parfüm sıktım, şu anda bizi alkışlayanların yanında, sessizliğe gömülen insanlar da var. Bizler sinemanın endüstrisi değiliz, bilakis kahramanlarıyız." ifadelerini kullandı.

Martin Fierro Film Ödülleri: Arjantin'in Prestiji

Martin Fierro Film Ödülleri, Arjantin Radyosu ve Televizyonu tarafından düzenlenen ülkenin en prestijli ödül töreni olarak biliniyor ve Briski'nin konuşmasının bu platformda yapılması dikkat çekici.