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O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Garanti BBVA müşterileri, TikTak ile araç kiralamada 500 TL indirim kazanıyor! İstanbul'da sınırlı süreyle geçerli kampanya detayları haberimizde. Araç kiralama fırsatını kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:53
O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Garanti BBVA ve TikTak'tan Özel İşbirliği!

Garanti BBVA müşterilerine müjde! TikTak ile araç kiralama artık çok daha uygun. 5 Haziran - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli özel kampanya ile İstanbul'da yaşayan tüm Garanti BBVA müşterileri, ilk araç kiralamalarında 500 TL indirim kazanacaklar.

indirim

KAMPANYANIN EN ÖNEMLİ DETAYLARI

Kimler Yararlanabilir: Kampanya, iletişim adresi İstanbul olarak kayıtlı olan mevcut bireysel Garanti BBVA müşterileri için geçerlidir.

Ne Zaman Kullanılabilir: İndirim kodları, kampanya başlangıcını takiben 3 gün içerisinde Garanti BBVA Mobil ve İnternet bankacılığındaki "Kampanyalar" bölümünde paylaşılacaktır.

Kullanım Süresi: Kazandığınız 500 TL indirim kodu, 5 Haziran - 15 Eylül 2024 (saat 23:59'a kadar) tarihleri arasında kullanılmalıdır.

Nasıl Kullanılır: İndirim kodu, TikTak mobil uygulamasında ilk araç kiralamada provizyon ekranında girilerek kullanılabilir.

Hangi Kiralamalarda Geçerli: Kampanya, dakikalık ve günlük yapılan kiralamalarda geçerlidir. Km paketleri, saatlik paket ve TikTak Neo Paketi için geçerli değildir.

NASIL KATILABİLİRİM?

Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığına Giriş Yapın: Sağ üst köşedeki "çan" ikonuna tıklayarak "hediye paketi" ikonuna dokunun.

İndirim Kodunuzu Alın: Kampanya başlangıcını takiben 3 gün içinde indirim kodunuz hesabınıza tanımlanacaktır.

TikTak Uygulamasını Açın: İlk araç kiralamanızı yaparken provizyon ekranında indirim kodunuzu girin.

500 TL İndirim Kazanın: İndirim, otomatik olarak kiralama ücretinizden düşülecektir.

Bu eşsiz fırsatı değerlendirmek için hemen Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığına giriş yapın ve indirim kodunuzu alın. İstanbul'u keşfetmek veya günlük işlerinizi halletmek için pratik ve ekonomik bir çözüm olan TikTak ile tanışın.

Kampanya, sınırlı süreyle ve belirli koşullarla geçerlidir.

İndirim kodları, bir defaya mahsus ve başka kampanyalarla birleştirilemez.

Detaylı bilgi için Garanti BBVA ve TikTak web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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