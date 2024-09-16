O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

Balıkesir'in gözde ilçelerinden biri olan Edremit’ten gelen haberlere göre; Edremit Belediyesinin, toplamda 27 adet arsayı satışa çıkarmaya hazırlandığı belirtilmiş bulunuyor. Belediye tarafından ihale usulü ile satışa sunulacak olan 27 arsa, özellikle de yatırımcıların yoğun ilgisini çekerken, arsaların toplam muhammen bedelinin 355 milyon TL’yi aştığı belirtilmiş bulunuyor.



EDREMİT BELEDİYESİ SATILIK ARSA İHALE TARİHİ





İhalenin gerçekleşeceği tarih 24 Eylül 2024 olarak belirlendi. Saat 14.00’te başlayacak olan ihale, Edremit Belediye Başkanlığı Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Tekliflerin verileceği son tarih ise ihale günü, 24 Eylül 2024, saat 12.00 olarak belirlenmiş bulunuyor. İhale, Kapalı Teklif Usulü Artırma Suretiyle yapılacağı belirtilirken, katılımlar için bazı şartların yanı sıra bazı belgeler de istenecek. Bu kapsamda haleye katılacak olan kişilerin geçici teminat yatırmaları gerekliliği mevcut iken bu rakam her arsa için muhammen bedelin en az %3’ü oranında belirlenmiş bulunuyor.









EDREMİT BELEDİYESİ SATILIK ARSALAR VE BEDELLERİ





Satışa çıkarılan arsalar, Edremit’in farklı bölgeleri arasında dağıtılmış durumda. Güre, Akçay, Zeytinli, Tahtakuşlar, Narlı, Çamlıbel ve Kızılkeçili gibi popüler ilçelerde yer alan arsalar, yatırımcının en dikkatini çeken alanlarda yer alıyor. Toplamda 19 parsel bulunmaktadır ve her birinin farklı yüzölçümleri ve değerleri mevcuttur.

Arsaların yüz ölçümleri 6,20 metrekare ile 4.375 metrekare arasında değişirken, en düşük muhammen bedel 62 bin TL’den başlayıp, en yüksek muhammen bedel ise 66 milyon 719 bin 513 TL’ye kadar çıkıyor. Bu sayede ise her çapta yatırımcının ihaleye dahil olması bekleniyor.





EDREMİT BELEDİYESİ İHALE KATILIM ŞARTLSRI





Edremit Belediyesi tarafından satışa sunulacak olan arsalara hak sahibi olabişmek adına bir kaç şart bulunuyor. Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak şartnameye ulaşmak şartı bulunurken, şartname, katılacak olanlar için 1.500 TL karşılığında satın alınabiliyor. 4