O iki ürünü birleştiren yemeye doyamıyor! Şipşak hazır pudingle kek tarifi

Bu iki malzemeyle çok lezzetli tatlı yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOLAY TATLI TARİFİ

Farklı tatlar denemeyi ve tatlı yapmayı seviyorsanız bu tarif tam size göre! İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 3 tane yumurta, 1.5 su bardağı şeker, 1.5 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı kakao, 2 paket kakaolu puding, 4 su bardağı süt. Keki ıslatmak için 1 su bardağı süt. İlk olarak yumurta ve şeker bir kaba alınır.





İyice çırpılır ve üstüne süt ve yağ eklenerek tekrar çırpılır. Un, kakao, vanilya, kabartma tozu eklenir ve iyice karıştırılır. Borcam sıvı yağ ile yağlanır ve kek harcı karışıma dökülür. Önceden ısıtılan 170 derece fırında 40 dakika pişirilir. Kek fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekletilir ve süt ile ıslatılır. Kek soğuduktan sonra kakaolu puding pişirilir. Koyulaşınca kekin üstüne dökülür ve düzeltilir. Tatlı Hindistan cevizi ile kaplanır. Oda sıcaklığına gelen kadar tatlı soğumaya bırakılır. Daha sonra buzdolabına koyulur ve en az üç saat kadar dinlendirilir. İyice dinlendikten sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!