Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

O illere perşembe uyarısı geldi! Etkisini bir anda gösterecek: Şimdiden hazır olun

Türkiye'deki hava koşullarında bir dönüşüm bekleniyor. Meteoroloji uzmanları da perşembe günü için özel bir uyarıda bulundu. Perşembe gününün etkileri, çarşamba gününden itibaren hissedilmeye başlanacak.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:13
O illere perşembe uyarısı geldi! Etkisini bir anda gösterecek: Şimdiden hazır olun

Son zamanlarda Türkiye'deki insanların en çok dikkatini çeken konulardan biri hava şartları olmuştur. Bu yaz mevsiminde Türkiye'nin çöl sıcaklıklarının etkisinde kalacağı yönündeki söylentiler, halkın meteorolojik gelişmelere olan ilgisini artırmıştır. Kesin olan bir nokta var ki, yakın gelecekte sıcak hava dalgalarının hissedilir derecede artacağı görülüyor.

Perşembe Günü Türkiye İçin Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, 20-26 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklıklarının güneybatıdan itibaren yükselişe geçeceği ve batı, güney ile iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Haftanın ilk günlerinde ara veren yağışların, perşembe gününden itibaren tüm yurtta kendini göstermesi bekleniyor.

Türkiye'de Beklenen Hava Şartları

20 Mayıs Pazartesi günü, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri seviyesinde seyrederken, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz bölgesinin doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı geçişlerin etkili olması öngörülüyor. Batı ve iç bölgelerde ise güneşli bir hava egemen olacak. 21 Mayıs Salı günü, yağışlar Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdürürken, iç ve batı bölgelerde güneş kendini göstermeye devam edecek. Ülke genelinde sıcaklıkta küçük çaplı bir artış olması muhtemel.

hava-durumu

Batı Bölgelerinde Yağış Beklentisi Artıyor

22 Mayıs Çarşamba günü, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yanı sıra, yağışların batı bölgelere doğru ilerlemesi öngörülüyor. Marmara ve İç Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz'in batı kesimlerinde gökyüzü açık olacak, fakat Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar devam edecek.

23 Mayıs Perşembe gününden itibaren, güçlü sağanak yağışların tüm ülkede etkili olması bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirleri hariç, genel olarak yağışlı bir hava durumu hakim olacak. Perşembe günüyle birlikte, hava sıcaklıklarında hafif bir düşüş meydana gelecek. Haftanın son iş günü olan 24 Mayıs Cuma günü, Türkiye genelinde aralıklı sağanaklar görülecek. Ege'nin batısı, Akdeniz ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde güneşli hava beklenirken, diğer bölgeler yağışlı bir hafta sonuna hazırlanıyor. Cuma günü, iç ve kuzey bölgelerde ve Marmara'da sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı