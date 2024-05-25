O illere perşembe uyarısı geldi! Etkisini bir anda gösterecek: Şimdiden hazır olun

Son zamanlarda Türkiye'deki insanların en çok dikkatini çeken konulardan biri hava şartları olmuştur. Bu yaz mevsiminde Türkiye'nin çöl sıcaklıklarının etkisinde kalacağı yönündeki söylentiler, halkın meteorolojik gelişmelere olan ilgisini artırmıştır. Kesin olan bir nokta var ki, yakın gelecekte sıcak hava dalgalarının hissedilir derecede artacağı görülüyor.

Perşembe Günü Türkiye İçin Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, 20-26 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklıklarının güneybatıdan itibaren yükselişe geçeceği ve batı, güney ile iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Haftanın ilk günlerinde ara veren yağışların, perşembe gününden itibaren tüm yurtta kendini göstermesi bekleniyor.

Türkiye'de Beklenen Hava Şartları

20 Mayıs Pazartesi günü, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri seviyesinde seyrederken, Akdeniz'in doğusu, Karadeniz bölgesinin doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı geçişlerin etkili olması öngörülüyor. Batı ve iç bölgelerde ise güneşli bir hava egemen olacak. 21 Mayıs Salı günü, yağışlar Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdürürken, iç ve batı bölgelerde güneş kendini göstermeye devam edecek. Ülke genelinde sıcaklıkta küçük çaplı bir artış olması muhtemel.





Batı Bölgelerinde Yağış Beklentisi Artıyor

22 Mayıs Çarşamba günü, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yanı sıra, yağışların batı bölgelere doğru ilerlemesi öngörülüyor. Marmara ve İç Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz'in batı kesimlerinde gökyüzü açık olacak, fakat Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz'in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar devam edecek.

23 Mayıs Perşembe gününden itibaren, güçlü sağanak yağışların tüm ülkede etkili olması bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirleri hariç, genel olarak yağışlı bir hava durumu hakim olacak. Perşembe günüyle birlikte, hava sıcaklıklarında hafif bir düşüş meydana gelecek. Haftanın son iş günü olan 24 Mayıs Cuma günü, Türkiye genelinde aralıklı sağanaklar görülecek. Ege'nin batısı, Akdeniz ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde güneşli hava beklenirken, diğer bölgeler yağışlı bir hafta sonuna hazırlanıyor. Cuma günü, iç ve kuzey bölgelerde ve Marmara'da sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.