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O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler için yeni zam hesaplamaları başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:35
O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler için yeni zam hesaplamaları başlayacak. MEB’e bağlı okullarda görev alan ve belli kesime hitap eden öğretmenlerin ek ders ücretlerine büyük oranda zam gelecek. Yapılan açıklamada önümüzdeki hafta çalışmaların tamamlanacağı belirtilriken, özellikle hafif otizm sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin yüksek miktarda ek ders ücreti alacağı açıklandı. Hesaplamalar ise kısa sürede başlayacak.  

ÖĞRETMENLERE EK DERS FIRSATI 

Bİlindiği üzere MEB, öğretmenlerin çalıştıkları bir ayın ek ders ücretlerini bir sonraki ayın ilk haftasında ödüyor. Ancak bu hesaplamalar, her ayın son haftasında gerçekleştirilen belirli bir prosedür ile resmiyet kazanmakta iken bu süreçte, kamu maliye bilgi sistemi devreye girerken hesaplamalar sonucunda öğretmenlerin net maaşları şekilleniyor.  

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE YÜZDE 25 ARTIŞ  

Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenler arasında hafif otizm sınıflarında ders verenler dikkatleri üzerine topluyor. BU öğrencilerin özel ihtiyaçları nedeniyle öğretmenler daha yoğun bir iş temposundan faydalanmakta iken bu öğretmenlere haftada 35 saate kadar ders verme imkanı sağlanıyor. Ancak, 18 saati maaş karşılığı sayıldığından, ek ders ücreti olarak sadece 17 saatin devreye alındığı biliniyor. Buna ek olarak, 3 saat planlama ek dersi ve 3 saat nöbet ücreti de eklendiğinde toplam ek ders saati 23’e yükseliyor. Tüm bunlara erk olarak 2 derslik hazırlanma sayısı da eklendiğinde haftada toplam 25 saatlik bir ek ders saati ortaya çıkıyor. 

MAAŞLARDA 15.886 TL ARTIŞ 

Haftada 25 saatlik ek ders yapan hafif otizm sınıfı öğretmenlerinin maaşlarında yüzde 25’lik bir zamma mahal verirken, bu hesaplama sayesinde ise öğretmenlerin maaşına ortalama 15.886 TL yansıyacak.  

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM MOTİVAASYONU ARTACAK 

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin refah seviyesinin arttırılması amacıyla yapılan bu artış ile özel eğitimde kalitenin artması da sağlanacağı belirtiliyor.  


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