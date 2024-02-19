O üniversite az önce KPSS 50 puanla personel alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve detaylar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER ALIMI İLANI YAYINLANDI

Bartın Üniversitesi personel alımı ilanı duyurdu. Yeni gelen personel alımı ilanına göre Bartın Üniversitesi kadrosundaki boşluğu gidermek için en az Ön Lisans mezunu adaylar arasından Sözleşmeli personel alacak. Bu doğrultuda adaylardan istenen şartlar ve başvuru bilgisini sizinle paylaşıyoruz.





Bartın Üniversitesi Tekniker Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Bartın Üniversitesi, tekniker alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları arayacak. Ayrıca özel olarak ise 2022 yılında yapılan KPSS’den ön lisans için P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekecek.

Bartın Üniversitesi tekniker alımı Tekniker Alımı Nasıl Yapılacak?

Bartın Üniversitesi, tekniker alımını KPSS puanı esasına göre yapacak. Bu kapsamda en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak sıralama ile adayların yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Bartın Üniversitesi Tekniker Alımı İçin Eğitim Şartları Nelerdir?

Bartın Üniversitesi, tekniker alımı için adaylardan sahne ve gösteri sanatları ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmalarını isteyecek. Bu programlar şunlardır: Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo-Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı.

Bartın Üniversitesi Tekniker Alımı İçin Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Bartın Üniversitesi, tekniker alımı için başvuruları ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kabul edecek. Başvuru tarihleri şöyle:

Başvuru Tarihleri: 19 Şubat - 5 Mart 2024

Bartın Üniversitesi tekniker alımı kaç kişi yapacak?



Bartın Üniversitesi, KPSS 2024/4 tercihleri kapsamında 1 kişilik kadroyla tekniker alımı yapacak.

Bartın Üniversitesi tekniker alımı için KPSS taban puanı ne olacak?

Bartın Üniversitesi, tekniker alımı için KPSS taban puanını ön lisans için P93 puan türünden en az 50 olarak belirledi.

Bartın Üniversitesi tekniker alımı için hangi bölümlerden mezun olmak gerekiyor?

Bartın Üniversitesi, tekniker alımı için sahne ve gösteri sanatları ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. Bu programlar şunlardır: Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo-Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı.