O üniversite iş ilanını duyurdu! Farklı kadrolara yüksek maaşlı personel alımı başlatıldı

Selçuk Üniversitesi, personel sayısını artırmak için önemli işe alım tedbirleri aldığını duyurdu. Üniversite, çeşitli fakülte ve disiplinlerde 110 personel kadrosunu doldurmayı amaçlıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NE 110 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİTİLECEK

Selçuk Üniversitesi, sağlık profesyonellerinden idari personele kadar, alanlarında fark yaratma tutkusu olan yetenekli insanları üniversiteye çekmeyi planlıyor. Mevcut pozisyonlar şunlardır:

Hemşirelik Personeli

Eczacılar

Sağlık Teknisyenleri

İdari asistanlar

Destek Personeli (Temizlikçiler, Aşçılar, Şoförler vb.)

Güvenlik görevlileri gibi pek çok pozisyona alım gerçekleştirilecek. Daha aytıntılı bilgi adına ilan sayfasına bakabilirsiniz.

Başvuru adaylarının değerlendirilebilmesi için Selçuk Üniversitesi'nce belirlenen belirli özellikleri karşılaması gerekiyor. Bu özellikler arasında T.C. vatandaşı olmak, yaş koşulunu karşılamak, ilgili eğitim niteliklerine sahip olmak ve her pozisyon için belirlenen işle ilgili spesifik koşullar yer almaktadır. İlgilenen adayların, belirtilen son başvuru tarihi içerisinde üniversitenin başvuru formunu kullanarak çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir. Aday gereksinimleri aşağıdaki gibidir:





T.C. vatandaşı olmalıdır.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Son başvuru tarihi itibarı ile 40 yaşını aşmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bırakılmamalı.

Herhangi bir askerlik zorunluluğu bulunmamalıdır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

Sürekli iş performansını engelleyecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamalıdır.

Eğitim koşulları ise şu şekilde:

Lisans mezunu olanlar için: 2022 sınavından alınan KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı dikkate alınacaktır.

Önlisans mezunları için: 2022 sınavından alınan KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı dikkate alınacaktır.

Lise mezunları için: 2022 sınavından alınan KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı dikkate alınacaktır.

Aday adayları, Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ndeki pozisyonlara başvurularını hastanenin işe alım internet sitesi aracılığıyla online olarak gerçekleştirerek başvuru da bulunabilir. 110 personel pozisyonu için başvuru süresi 23 Şubat 2024 - 11 Mart 2024 tarihleri ​​arasında açık olacak.