Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı İddiası

2025 yılına adım atmamızla birlikte, Aralık ayı enflasyon verileri emeklilerin ve memurların maaş artışlarını belirleyecek. Aralık ayı enflasyonu %1.03 olarak açıklanırken, son altı ayda toplam enflasyon %15.75 seviyesine ulaştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını etkileyecek olsa da, memurlar ve memur emeklileri için durum farklılık gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 4.2 refah payı zammının olabileceği belirtiliyor.

Memurun Toplu Sözleşme Zamları

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kapsamında aldıkları ek zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammından daha yüksek durumda. Görevdeki memurlar ile emekliler arasındaki %4.2 puanlık fark, emekliler arasında adil bir dağılım sağlanması düşüncesini gündeme getiriyor. Bu konuda uzmanlar, artı refah payı artışının mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Geçmiş Zam Oranları ve Beklentiler

Geçtiğimiz yıl Ocak ve Temmuz ayında yapılan zam oranları değerlendirildiğinde, memur ve memur emeklileri için %49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise %37.57 oranında zam verilmiş, ardından bu oran %49.25'e yükseltilmişti. Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24.73, memurlar ise %19.31 oranında zam almıştı. 2025 yılı itibarıyla, Ocak zammının tüm emeklilerin hak ettiği refah payıyla birlikte %20-25 bandına ulaşabileceği konuşuluyor.

Emeklilik Dönemi ve Zam Farkları

Yıllık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, 2024 emeklisi ile 2025 emeklisi arasındaki maaş farkı da hesaplandı. Kamu çalışanları, emeklilik kararlarını alırken zam farkının etkili olacağını belirtiyor. Özel sektör işçileri için emeklilik fırsatları 31 Aralık itibarıyla sona ererken, kamu çalışanları için bu süreç 14 Ocak'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar emekli olacak kişi sayısının artması bekleniyor.