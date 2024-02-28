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Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Oğlak burçları için hayal gücü yüksek ama karar verme zorlu bir dönem. Balık burcundaki Merkür ve Güneş, iletişimde ve ilişkilerde belirsizlik ve hayal kırıklığı yaratabilir. Mars ve Uranüs, para harcamalarını artırabilir. 10 Mart’ta yeni ay ve Merkür’ün Koç burcuna geçişi, ev ve aile konularını gündeme getirecek.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:09
Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Oğlak Burcu Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, bu hafta sizin için zihinsel olarak biraz karışık geçecek. Merkür ve Güneş, hayalci ve duygusal Balık burcunda ilerliyor. Geçen hafta Satürn ile kesişmişlerdi. Bu da hayallerinizi gerçekleştirmek için somut adımlar atmak ya da net bir şekilde planlamak istediğiniz anlamına geliyordu. Ama şimdi Satürn'ü arkada bırakıp Neptün'e yaklaşıyorlar. Neptün, akıl karışıklığı, belirsizlik, hayal kurma ve gerçeklikten uzaklaşma gibi etkileri olan bir gezegen. Bu da iletişim alanınızda bazı sorunlara yol açabilir. Bazı konuşmalar sonuçsuz kalabilir, anlaşmalar zorlaşabilir, kendi aklınızda net olamayabilirsiniz. Kendinize bir karar verip sonra pişman olabilirsiniz. Bazı kararlarda gerçekleri göz ardı ediyor olabilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Yakınlarınızla ilgili de karmaşık durumlar olabilir. Onların sizden yardım talepleri olabilir.

 Bu hafta biraz dağınık ve zorlu bir enerji var. Kendinizi hayal gücünüzü artıracak şeylere yönlendirmeye çalışın. Resim, müzik, sanat gibi alanlarda yetenekliyseniz, bu sizin için besleyici olacaktır. Ama mantıklı kararlar almak için uygun bir hafta değil. Anlaşma, sözleşme yapmayın, herhangi birine tamam demeyin, el sıkışmayın. Herhangi bir konuda anlaşma yapmanız gerekiyorsa, her şeyi yazılı olarak belgeleyin ve ikinci, üçüncü görüşler alın. Bu süreçte yakınlarınız sizin zayıf noktanız olacak. Tabii ki onlara yardım etmek isteyeceksiniz, ama bazı konularda sınırlarınızı belirlemek daha iyi olabilir. Sömürüldüğünüzü hissettiğiniz noktalar olabilir.

Sevgili Oğlak burçları, özellikle 7 ile 10 Mart arasında biraz daha dikkatli olmak faydalı olacaktır. Ayrıca bu hafta unutkanlığa da dikkat edin. Cüzdanınızı, anahtarınızı bir yerde unutabilirsiniz. İyi niyetinize gelip telefon dolandırıcılığına maruz kalabilirsiniz. Böyle şeylere karşı açık olabilirsiniz. Mars ile Uranüs arasında sert bir açı olacak bu hafta. Bu da daha çabuk para harcamanıza neden olabilir. Keyfiniz, hobileriniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Teknolojik aletler, araba, araç gibi şeyler için de para harcamaları söz konusu olabilir. Biraz hızlı kararlar, fevri davranışlar ve anlık kararlarla bir şeyleri yapmak mümkün bu süreçte.

İlişkiler, çocuklar, flörtler, iyi hissetmek için de para harcamak isteyebilirsiniz sevgili Oğlak burçları. 7 ile 10 Mart arasında da biraz daha dikkatli olun. 10 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiyor. Artık eviniz, yuvanız, evin içindeki denge, düzen ile ilgili konuşmaya ve düşünmeye başlayacaksınız. Evde ne yapacaksınız, taşınacak mısınız, ev sahibiniz ne yapıyor, ne oluyor, ne bitiyor, aile içindeki denge, düzen bunlarla ilgili konular gündeme gelecek. Merkür uzun bir süre burada kalacak. Birkaç defa kararların üzerinden geçme fırsatınız olacak. 10 Mart'ta öğle saatlerinde Balık burcunda yeni ay var. Bu yeni ay, hayal kırıklığı ve belirsizlikten çıkıp, kendinizi ve ailenizi düşünerek kararlar almanıza ve hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Sizin için biraz daha net bir süreç başlıyor 10 Mart sonrasında sevgili Oğlaklar.

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