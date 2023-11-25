Öğretmenlere devletten 24 Kasım hediyesi! O tarihe kadar yüzde 50 indirim yapılacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'ne özel tren biletlerinde yüzde 50 indirim yapacağı müjdesini verdi. İşte ayrıntılar.

Öğretmenlere devletten 24 Kasım hediyesi! O tarihe kadar yüzde 50 indirim yapılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenler gününe özel 24 -30 Kasım haftasında tren biletlerinde %50 indirim uygulayacağını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde 24 -30 Kasım'a kadar geçerli indirim hakkında öğretmenlere bilgi verdi.

24 kasım

Uraloğlu, öğretmen haklarının ödenemeyeceğini kaydetti: "Öğretmenler Günü haftasında siz değerli öğretmenlerimize hediyeler vermek istedik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu Taşımacılık A.Ş tarafından öğretmenlerimize tüm tren yolculuklarında yüzde 15 indirim yaptı. Öğretmenlerimize 24 -30 Kasım tarihleri ​​arasında YHT ana hat trenlerinde %50 indirim uygulanacaktır.

BU HEDİYEDEN YURTDIŞINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER DE YARARLANACAK

tren

Uraloğlu, bu faydadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlığın onayladığı tüm kademelerdeki kamu ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin yararlanacağını belirtti. Uraloğlu, uygulama ve araştırma merkezleri de dahil olmak üzere yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim görevlilerinin yanı sıra yurt dışında çalışan Türk asıllı öğretim görevlilerinin de indirimden yararlanacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, indirim başvurusu için öğretmen kartı göndermenin yeterli olacağını belirtti.

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