Oltu'da Sokak Köpeği Çatıda 10 Yavru Doğurdu — Mahalle Yardım Bekliyor

Erzurum Oltu Halitpaşa Mahallesi'nde sokak köpeği eski bir evin çatısında 10 yavru doğurdu; Naime Aslan ve mahalle yetkililerden destek talep ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:38
Erzurum — Halitpaşa Mahallesi

Erzurum’un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesinde bir sokak köpeği, eski bir evin çatısında 10 yavru dünyaya getirdi. Yavruların bakımı mahalle sakinleri için giderek zorlaşıyor.

Naime Aslan, uzun süredir kullanılmayan evin çatısında doğum yapan köpek ve yavrularını haftalardır kendi imkânlarıyla beslediğini belirterek maddi gücünün tükendiğini söyledi.

Aslan, yetkililere şu çağrıda bulundu: "Ya mama desteğinde bulunsunlar, ben bakmaya devam edeyim ya da gelip yavruları alarak bakım altına alsınlar. Ancak çöpe atılmalarını istemiyorum. Soğuk havalarda bakımsız kalmasınlar".

Mahalle sakinleri, özellikle soğuk hava koşullarının yavruların yaşamını tehlikeye attığını vurgulayarak ilgili kurumların acil müdahalesini bekliyor.

Yerel yetkililerden gelecek desteğin, yavruların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak hem hayvanların hem de mahalle sakinlerinin endişelerini gidereceği ifade ediliyor.

MAHALLE SAKİNİ NAİME ASLAN AÇIKLAMA YAPTI

OLTU İLÇESİNDE BİR SOKAK KÖPEĞİ, ESKİ BİR EVİN ÇATISINDA 10 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ.

