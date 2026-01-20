Oltu'da Sokak Köpeği Çatıda 10 Yavru Doğurdu — Mahalle Yardım Bekliyor

Oltu'da Sokak Köpeği Çatıda 10 Yavru Doğurdu

Erzurum — Halitpaşa Mahallesi

Erzurum’un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesinde bir sokak köpeği, eski bir evin çatısında 10 yavru dünyaya getirdi. Yavruların bakımı mahalle sakinleri için giderek zorlaşıyor.

Naime Aslan, uzun süredir kullanılmayan evin çatısında doğum yapan köpek ve yavrularını haftalardır kendi imkânlarıyla beslediğini belirterek maddi gücünün tükendiğini söyledi.

Aslan, yetkililere şu çağrıda bulundu: "Ya mama desteğinde bulunsunlar, ben bakmaya devam edeyim ya da gelip yavruları alarak bakım altına alsınlar. Ancak çöpe atılmalarını istemiyorum. Soğuk havalarda bakımsız kalmasınlar".

Mahalle sakinleri, özellikle soğuk hava koşullarının yavruların yaşamını tehlikeye attığını vurgulayarak ilgili kurumların acil müdahalesini bekliyor.

Yerel yetkililerden gelecek desteğin, yavruların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak hem hayvanların hem de mahalle sakinlerinin endişelerini gidereceği ifade ediliyor.

MAHALLE SAKİNİ NAİME ASLAN AÇIKLAMA YAPTI