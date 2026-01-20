Zonguldak’ta Heyelan: Su ve Elektrik Hatları Zarar Gördü

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen heyelan su ve elektrik hatlarına zarar verdi; ekipler güvenlik önlemleriyle çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:09
Zonguldak’ta Heyelan: Su ve Elektrik Hatları Zarar Gördü

Zonguldak’ta heyelan su ve elektrik hatlarına zarar verdi

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta meydana gelen heyelan, bölgedeki altyapıya zarar verdi. Yetkililer olay yerinde güvenlik önlemleri alarak onarım çalışmalarına başladı.

Olay yeri ve hasar

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokakta yaşandı. Heyelan sonucu taş ve toprak kütleleri koparak iki katlı evin zemin katına ulaştı. Bu durum çevredeki elektrik ve su hattında hasar oluşmasına neden oldu.

Müdahale ve çalışmalar

İhbar üzerine polis, AFAD ve belediye ekipleri ile enerji firması ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaları güvenli bir şekilde yürütmek için gerekli tedbirleri alarak onarım çalışmalarını sürdürüyor.

