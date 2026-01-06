Anadolu Üniversitesi'nden Sınav Haftasında Kütüphane İkramı: Çay, Kahve ve Çorba

Anadolu Üniversitesi'nden Sınav Haftasında Kütüphane İkramı

Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi final sınavları kapsamında, 5-15 Ocak tarihleri arasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çay, kahve ve çorba ikramı yapılıyor. Uygulama, öğrencilerin sınav dönemindeki yoğun tempoya kısa molalarla destek olmayı hedefliyor.

Rektör Adıgüzel öğrencilerle buluştu

Uygulamanın ilk gününde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Adıgüzel, süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"Final haftası, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak en çok zorlandıkları dönemlerden biri. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu süreçte onların yalnız olmadığını hissettirmek, küçük dokunuşlarla da olsa yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerimize sunulan bu ikramlar, öğrencilerin kısa bir mola vermesine ve motivasyonlarının artmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin memnuniyetini görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Sosyal tesislerden destek

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler Şube Müdürü Ercan Çam, uygulamanın amacını ve etkisini şöyle anlattı:

"Öğrenciyi daha fazla kampüste tutmak, onlara daha fazla hizmet vermek ve sınav sürecinde gece gündüz yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Yeni açtığımız Kütüphane Kafe’de sunduğumuz sıcak çorba ve çay ikramları, öğrencilerimizi ders ortamından yaklaşık 15 dakika uzaklaştırarak dinlenmelerine imkân sağlıyor. Onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu kapsamda, yönetimimizin bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyorum"

Öğrencilerden olumlu dönüş

Uygulama, öğrenciler tarafından da olumlu karşılandı. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Yazan şunları söyledi:

"İkramlar bence gayet güzel. Soğuk havalarda içimizi ısıtması ve kütüphanedeki yoğun tempo içerisinde nefes almamızı sağlaması bizim için gerçekten çok iyi."

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencisi Jumana Haniya uygulama için teşekkür ederek, "Sınav dönemindeyiz ve günde 2-3 sınava giriyoruz. Bu uygulama sayesinde hem karnımızı doyuruyor hem de diğer öğrencilerle birlikte vakit geçirerek sosyalleşiyoruz. Sıcacık bir ortamda olmak çok güzel, teşekkür ediyoruz" dedi.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Hayrat ise hizmetin önemine dikkat çekti: "Final haftası nedeniyle kütüphanede yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte özellikle akşam saatlerinde üniversitemiz tarafından çay, kahve ve çorba ikram ediliyor. Bu ikramlar, mola verdiğimizde dinlenmemizi ve arkadaşlarımızla sosyalleşmemizi sağlıyor. Ücretsiz olarak sunulması ve sıcak bir ortam oluşturması bizim açımızdan çok değerli".

Üniversitenin sunduğu bu küçük ama etkili destek, öğrencilerin sınav haftasındaki motivasyonunu artırmayı ve kampüs ortamını daha destekleyici hale getirmeyi amaçlıyor.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI KAPSAMINDA, 5-15 OCAK TARİHLERİ ARASINDA KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE ÇAY, KAHVE VE ÇORBA İKRAMINDA BULUNUYOR.