Merkezefendi'de Karne Şenliği 24-25 Ocak'ta

Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için dopdolu bir Karne Şenliği hazırladı. Etkinlikler 24-25 Ocak tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek; minikler hem eğlenecek hem de tatilin keyfini çıkaracak.

Etkinlik kapsamı

İki gün sürecek şenlikte kukla gösterileri, çocuk tiyatroları, yüz boyama, tahta bacak ve sosis balon gösterileri gibi birbirinden renkli aktiviteler yer alacak. Program, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

24 Ocak Cumartesi programı

12.00 – 17.30 arası fuaye alanında tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ve tekrar 17.30'da "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde" kukla tiyatrosu sahnelenecek.

25 Ocak Pazar programı

25 Ocak'ta da fuaye alanında 12.00 – 17.30 arası tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri devam edecek. Saat 14.00 ve 17.30'da ise çocuk tiyatrosu "Piyonlar" sahnelenecek.

Rezervasyon

Vatandaşlar, tiyatro oyunları için online rezervasyonlarını www.merkezefendi.bel.tr adresinden yapabilecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen bu şenlik, yarıyıl tatilini çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

