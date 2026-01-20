Merkezefendi'de Karne Şenliği 24-25 Ocak'ta

Merkezefendi Belediyesi, 24-25 Ocak'ta Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Karne Şenliği ile çocuklara kukla, tiyatro, yüz boyama ve eğlenceli etkinlikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:46
Merkezefendi'de Karne Şenliği 24-25 Ocak'ta

Merkezefendi'de Karne Şenliği 24-25 Ocak'ta

Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için dopdolu bir Karne Şenliği hazırladı. Etkinlikler 24-25 Ocak tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek; minikler hem eğlenecek hem de tatilin keyfini çıkaracak.

Etkinlik kapsamı

İki gün sürecek şenlikte kukla gösterileri, çocuk tiyatroları, yüz boyama, tahta bacak ve sosis balon gösterileri gibi birbirinden renkli aktiviteler yer alacak. Program, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

24 Ocak Cumartesi programı

12.00 – 17.30 arası fuaye alanında tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te ve tekrar 17.30'da "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde" kukla tiyatrosu sahnelenecek.

25 Ocak Pazar programı

25 Ocak'ta da fuaye alanında 12.00 – 17.30 arası tahta bacak, yüz boyama ve sosis balon gösterileri devam edecek. Saat 14.00 ve 17.30'da ise çocuk tiyatrosu "Piyonlar" sahnelenecek.

Rezervasyon

Vatandaşlar, tiyatro oyunları için online rezervasyonlarını www.merkezefendi.bel.tr adresinden yapabilecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen bu şenlik, yarıyıl tatilini çocuklar için unutulmaz bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, YARIYIL TATİLİNE GİREN ÇOCUKLAR İÇİN DOPDOLU BİR KARNE ŞENLİĞİ HAZIRLADI....

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, YARIYIL TATİLİNE GİREN ÇOCUKLAR İÇİN DOPDOLU BİR KARNE ŞENLİĞİ HAZIRLADI. KARNE ŞENLİĞİ, 24-25 OCAK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, YARIYIL TATİLİNE GİREN ÇOCUKLAR İÇİN DOPDOLU BİR KARNE ŞENLİĞİ HAZIRLADI....

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum-Kaş Denizleri İçin 21-22 Ocak 2026 Fırtına Uyarısı
2
Ankara'da 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı' ile Türk Dünyasının Ortak Acıları Anıldı
3
Bingöl-Erzurum Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı — Kilometrelerce Kuyruk
4
Fatma Şahin'den OSB'lere Davet: Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi Örnek Proje
5
Şırnak Belediyesi 24 yeni evliye 60 bin lira nakdi destek sağladı
6
Şırnak Belediyesi'nden 24 Çifte 60 Bin Liralık Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları