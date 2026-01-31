Adapazarı'nda Heimlich Manevrası Engelli Çalışanı Hayata Döndürdü

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda doğru müdahale hayat kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir yüzme havuzunda görevli engelli personel E.A., öğle arasında yemek yerken boğazına bir parça kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

Durumu fark eden güvenlik görevlisi Y.B., ilk olarak E.A.'nın sırtına vurarak müdahale etti. Ardından yardım çağırmak için kapıyı açarken aynı anda Heimlich manevrası uyguladı ve soluk borusunu tıkayan parça çıkartıldı.

Olay sırasında yaşanan panik ve ani müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde engelli çalışan hayatını kurtardı.

