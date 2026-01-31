Kozan'da Kuruyan Deliçay Yeniden Çağladı: Çiftçiler Rahat Nefes Aldı

Kozan'da Kuruyan Deliçay Yeniden Çağladı

Kar ve sağanak yağışlar tarımı canlandırdı

Adana'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve ilçe merkezindeki sağanakların ardından Deliçay yeniden çağlamaya başladı. Kozan ilçesindeki derenin akışı drone ile görüntülendi.

2 gündür devam eden sağanak yağışlar, uzun süredir kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen birçok dereyi yeniden canlandırdı. Özellikle Kemer Mahallesinde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Deliçay'ın yeniden akması, bölge çiftçilerini sevindirdi.

Yaklaşık dört yıldır neredeyse hiç akmayan derenin su tutmasıyla üreticiler rahat bir nefes aldı.

Çiftçi Faruk Yiğenoğlu, 2025 yılında aşırı sıcaklar yaşandığını ve derenin tamamen kuruduğunu belirterek, "Uzun zamandır hiç çağlamıyordu. Biz çiftçilik yapıyoruz, suların akması bizi sevindirdi. Bu yaz bahçelerimizi sadece üç kez sulayabildik. Sulayamayanların ürünü yandı. Bugün buranın yeniden çağlaması bizi mutlu etti. Kırksu ve Deliçay’ın akması bölge için çok önemli" dedi.

Bölge sakini Hüseyin Solmaz ise, "Yazın dere kurumuştu, büyük zorluk çektik. Bahçemi yaptığım havuz sayesinde kurtarabildim. Şu an su var, yağmur bol yağdı, yüksek kesimlerdeki kar da sevindirdi. Yağmur berekettir. Sadece bağ bahçe için değil, hepimiz için sevindirici. Bu bölgede buğday ve ayçiçeği de ekiliyor" diye konuştu.

