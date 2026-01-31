Mersin Tarsus'ta 9 Motopomp Sel Riskini Önledi: 35 Bin Dönüm Kurtarıldı

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış, verimli tarım arazilerinin bulunduğu Mersin ve Adana'da 2 gündür etkili oluyor. Yağışla birlikte bazı ilçelerde derelerin taşmasıyla sel riski oluşurken, Tarsus'ta yıllar önce alınan önlemler olası zararları engelledi.

Pompalar ve kurtarılan araziler

İlçeye bağlı Bahşiş Mahallesi sınırlarında 8 yıl önce kurulan 9 su pompası (motopomp), yüksek rakımlardan gelen sel sularının tarım arazilerine ulaşmasını engelledi. Sistem sayesinde yaklaşık 35 bin dönüm bahçe ve tarla selden kurtarıldı.

Görüntüler yağışın şiddetini gösterdi

Pompaların tahliye anına ait görüntüler, yağışın kuvvetini gözler önüne serdi; su pompaları yoğun bir şekilde yağmur suyunu boşalttı ve arazilerdeki su birikintileri uzaklaştırıldı.

Muhtarın değerlendirmesi

Bahşiş Mahalle Muhtarı Mehmet Güllü, yaklaşık 35 bin dönümün sel sularından kurtarıldığını belirterek, zamanında yatırımı yapan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, pompalar kurulmadan önce bölgedeki araziler defalarca sel sularının altında kalıyordu; yapılan yatırım ise bu tekrarlanan zararların önüne geçti.

