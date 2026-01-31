Urla'da Önlem Alınmayan Temel Kazısı Evleri ve Yolu Kullanılamaz Hale Getirdi

Urla Sıra Mahallesi'nde güvenlik önlemi alınmadan yapılan temel kazısı, binalarda çatlaklara ve yol çökmesine yol açtı; sakinler yetkililerden yardım istiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:57
Urla'da Önlem Alınmayan Temel Kazısı Evleri ve Yolu Kullanılamaz Hale Getirdi

Urla'da Önlem Alınmayan Temel Kazısı Evleri ve Yolu Kullanılamaz Hale Getirdi

Sıra Mahallesi Soğanlı Sokak'ta Çatlaklar ve Yol Çökmesi

İzmir'in Urla ilçesinde, Sıra Mahallesi Soğanlı Sokak’ta sürdürülen inşaat çalışmalarında önlem alınmadan başlatılan temel kazısı, çevredeki yapı ve yolu kullanılamaz hale getirdi.

İnşaat alanına komşu taşınmazlarda derin çatlaklar oluşurken, yol büyük bir gürültüyle çöktü.

İddiaya göre, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan kazı sonrası yaşanan hasarın ardından inşaat firması kazı alanının çevresine serpme beton döktü. Yağışların yapılara daha fazla zarar vermemesi için ise naylon brandalarla geçici önlem alındığı görüldü. Mahalle sakinleri alınan tedbirleri yetersiz buldu.

42 yaşındaki Tuncay Dolu, evinde ciddi hasar oluştuğunu ve firmayı yağışlı havalarda kazı yapılmaması konusunda uyarmalarına rağmen dikkate alınmadıklarını söyledi.

Dolu, eşi, iki çocuğu ve anne-babasıyla aynı evde yaşadıklarını belirterek yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:

"İnşaat çalışmalarından dolayı evimde derin çatlaklar oluştu. Korkudan evimizde rahat yatamıyoruz. Yağmurdan sonra yol çöktü. Evdeki çatlaklar temel kazısından sonra meydana geldi. Bize 'yol çöktüğü için çatlaklar oldu' diyorlar ama hepsi kazıdan sonra yaşandı. Babam koah, annem şeker hastası. Hepimiz tek bir odada yatıyoruz. Binanın çökmesinden korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."

Mahalle sakinleri, olayın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor.

