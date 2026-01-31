Sinop'ta Mübadelenin 103. Yılı Anma Töreni

Sinop’ta Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği, mübadelenin 103. yılı nedeniyle anma programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:12
Anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı

Sinop’ta Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma programı, Sinop Valiliği Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik, Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasıyla sürdü. Dernek Başkanı Kenan Aral törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Aral konuşmasında, 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile milyonlarca insanın yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan koparıldığını hatırlatarak, savaş ve zorunlu göç nedeniyle hayatını kaybeden ataların saygı ve rahmetle anıldığını belirtti. Aral, mübadiller için "köklerine yolculuk" ifadesinin turistik bir gezi olmadığını, bu ziyaretlerin hafızaya, vicdana ve özleme yapılan kutsal yolculuklar olduğunu vurguladı.

Konuşmasında kültürel etkinliklerle iki halk arasında barış ve dostluk köprüleri kurduklarına dikkat çeken Aral, artan vize uygulamalarının bu çabaları zorlaştırdığını söyleyerek, mübadil kuruluşları için vize süreçlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Aral’ın konuşmasının ardından katılımcılar, Belediye Bandosu eşliğinde Bülent Ecevit Caddesi’ne yürüdü. Burada mübadele göçünde hayatını kaybedenler için din görevlisi tarafından dualar edildi. Program, Dernek Başkanı Aral ve protokol üyelerinin denize çelenk ve karanfil bırakmasıyla sona erdi.

